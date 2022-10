Se moare pe capete in Australia. Numarul deceselor inexplicabile a crescut infiorator în patria nazismului vaccinarii Covid!

Dupa ce si Europa se confrunta cu o serie de morti misterioase in tarile cu cea mai mare rata de vaccinare cu serurile experimentale de la Pfizer si Moderna, crestere medie cu 16%, a crescut numarul deceselor inexplicabile în Australia, considerata in perioada pandemiei patria nazismului vaccinarii Covid. Aici se inregistreaza o crestere de peste 17%.

De mai bine de cateva luni foarte multe tari se confrunta cu o crestere inexplicabila a deceselor fata de media inregistrata in ultimii 5 ani. Pe langa sindromul mortii subite, care loveste mai ales in randul tinerilor, acum a crescut semnificativ si numarul mortilor cu cauze necunoscute. Majoritatea acestora sunt puse pe seama unor probleme cardiace aparute brusc la persoane care nu aveau antecedente in acest sens, dar erau in proportie de peste 90 % vaccinate cu serurile experimentale anti-Covid care folosesc tehnologie mARN. Au aparut acum si date privitoare la situatia din Australia, acolo unde masurile drastice au atins apogeul (sa ne amintim doar de incidentul Djokovici), dar si in alte tari non-europene. Din primele informatii aparute pana la o statistica oficiala, situatia este similara si in SUA, dar si in Canada. Fireste, televiziunile mainstream ignora acest subiect.

Un prim semnal de alarma a fost inregistrat in acest articol. Mai jos prezentam o noua inregistrare cu dr Campbell: