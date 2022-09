Record de decese non-Covid in toata Europa, dar mai ales in tarile "cele mai vaccinate". Cazurile sunt mușamalizate de guvernele UE!

Pare "inexplicabil" dar cresc vertiginos decesele inregistrate de cazuri non-Covid in 2022 in Europa cu o medie de peste 16% fata de media anilor precedenti. Cu toate ca este evident ca procentele cele mai mari (intre 31-37%) se inregistreaza in tarile "cele mai vaccinate", guvernele din UE trec sub tacere aceasta statistica.

In videoclipul de mai jos, realizat de un doctor in medicina, cunoscut pe Youtube pentru statisticile sale din timpul pandemiei, se arata cum a crescut rata mortalitatii non-Covid in 2022, dupa "marea vaccinare". Medicul respectiv nu poate fi banuit de propaganda anti-vaccin intrucat este vaccinat si in aceasta inregistrare nu face o legatura intre decese si vaccinare, prezentand doar statistici seci, dar relevante.

Cele mai multe dintre decese apar pe boli cardio-respiratorii in tarile cu populatie vaccinata in procente spre 90%. Mai grav este ca multe decese sunt in randul tinerilor, care sufera de moarte subita, din cauze cardio-vasculare. Cei intre 12-36 de ani inregistreaza recorduri de decese care nu ar fi fost normal sa se inregistreze. De asemenea si cei intre 45-60 de ani prezinta o crestere alarmanta pentru decesele non-Covid, conform graficelor prezentate.

Interesant este ca dupa ce a publicat o serie de astfel de statistici, Youtube i-a transmis expertului un avertisment ca ii va suspenda contul pentru propaganda "anti-vaccin", chiar daca pandemia "s-a incheiat" dupa cum anunta chiar OMS.