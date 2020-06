Sefa de la Autostrazi si Drumuri, Mariana Ionita, ascunde ca are vila de la ANL. In trecut, a coordonat ANL

Directorul general al CNAIR, Mariana Ionita, locuieste intr-o vila situata intr-un cartier select construit de ANL in spatele complexului Romexpo. Potrivit unei investigatii vila nu este mentionata in declaratia de avere, desi Ionita a recunoscut ca acea casa a fost cumparata de ea.

Mariana Ionita era director general in Ministerul Transporturilor si coordona institutional activitatea Agentiei Nationale pentru Locuinte la vremea in care s-a construit cartierul de vile, precizeaza Newsweek.ro.

In perioada in care s-a construit cartierul de vile, Mariana Ionita era director general in Ministerul Transporturilor si coordona institutional activitatea Agentiei Nationale pentru Locuinte. Mai mult, Ionita a fost numita la sefia Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), pe 25 februarie 2020, pentru o perioada de patru luni, mandat care nu a expirat inca.

Intrebata de ce nu a mentionat vila in declaratia de avere, Mariana Ionita a declarat ca a cumparat casa de la un privat, nu direct de la ANL. "Eu mi-am cumparat o casa, dar nu din ANL. Eu am cumparat o locuinta de la cineva care a cumparat de la ANL", a declarat initial Mariana Ionita.

In discutia ulterioara avuta pe marginea acestui subiect, sefa companiei de stat s-a enervat si a spus ca nu a fost niciodata sefa la ANL, desi din documentele publice rezulta ca ea coordona direct activitatea institutionala a Agentiei din partea Ministerului Transporturilor.

"Daca dumneavoastra considerati ca asta e problema mare a Romaniei, va raspund: locuinta nu apare in declaratia de avere pentru ca nu este cumparata pe numele meu. Nu am cumparat eu. Familia mea a cumparat o locuinta.

Si domnul Buzasu (Septimiu Buzasu, seful Consiliului de Administratie al CNAIR - n.r.) are o locuinta cumparata prin ANL. Noi nu am cumparat locuinta de la ANL. Familia mea a cumparat locuinta de la un privat, pentru ca nu a mai avut incredere in programul ANL. Credeam ca ma intrebati despre lucrurile pe care le-am gasit la CNAIR", a spus iritata Mariana Ionita.

In ceea ce priveste declaratia de avere a Marianei Ionita, din document reiese ca Ionita detine oficial un apartament de doua camere din 1999 si un autoturism Skoda. In conturi detine aproximativ 94.000 lei si 22.300 euro. Valuta o tine la o sucursala ING din Belgia.

La capitolul "venituri", a declarat indemnizatii de 1.524 lei de la Consiliul de Supraveghere de la Danube Bridge Calafat Vidin, 180 lei de la Consiliul de Administratie al Spitalului CFR nr. 2 si 14.624 lei de la Tarom. Pana la 31 august 2019, pentru functia de atasat pentru transporturi, a incasat 32.266 euro si 14.808 lei de la Ministerul Afacerilor Externe, plus 25.440 lei de la Ministerul Transporturilor, se arata in document.