Surse de la Casa Albă: Panicat de marșul triumfal al lui Trump, Obama l-ar fi îndemnat pe Biden să renunțe la cursa pentru 2024 in favoarea lui Michelle

Barack Obama ar fi îngrozit de faptul că Joe Biden va pierde în noiembrie și îl îndeamnă pe acesta să iasă din cursa electorala si sa-i lase locul lui Michelle Obama, fosta prima-doamnă.

Obama nu a fost niciodată înnebunit după Biden și nici măcar nu a fost încântat de decizia lui Joe de a candida la președinție în 2020. Acum, el se uită la "marsul triumfal" al lui Donald Trump, în comparație cu campania slabă a lui Joe Biden. Barack Obama isi doreste ca Biden sa iasa din joc si sa fie inlocuit de sotia sa, Michelle Obama, si in acest fel sa conduca si intr-un al patrulea mandat "mascat" la Casa Albă.

Problema pe care o au democrații aici este ego-ul lui Joe Biden. El crede că face o treabă excelentă. El vrea să candideze. La începutul acestei luni, am aflat că Barack Obama l-a sfătuit pe Joe Biden despre cum să își consolideze campania de realegere. Acum, se pare că a renunțat la orice speranță pentru campania care deja e în mare dificultate.

Fostul președinte și alți aliați ai lui Biden l-au sfătuit "să renunțe la cursa din 2024 pentru a salva America și Partidul Democrat", potrivit unui raport al RadarOnline.

"Persoane din interior au informat că tensiunile dintre cei doi președinți au explodat recent, după ce Obama, furios, s-a grăbit la o întâlnire secretă și l-a confruntat pe Biden în legătură cu șansele sale tot mai mici de a-l învinge pe candidatul republican în plină ascensiune Donald Trump la viitoarele alegeri din noiembrie", explică raportul.

În mod incredibil, Joe pare aproape să nu țină cont de lipsa de entuziasm față de campania sa și de scăderea ratingului de aprobare. Sondajele recente arată că doar 38% dintre americani îi aprobă performanțele, iar 58% au o părere negativă despre activitatea sa...

Există, de asemenea, rapoarte potrivit cărora Obama ia în liniște decizii cu privire la cine controlează campania lui Biden. O mulțime de oameni cred că Obama este oricum adevăratul păpușar din spatele Casei Albe a lui Biden, așa că nimic din toate acestea nu este foarte surprinzător.

SHOCK: Following Obama's meeting with Biden the president has agreed to bring in the former president's deputy campaign manager Jen O'Malley Dillon to take over his re-election campaign. Obama is in full control now. Is it too little too late? pic.twitter.com/njpo1ZxMmJ