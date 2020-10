Tel Drum deszapezeste si in aceasta iarna judetul Teleorman, pentru 20 de milioane de lei. Compania este in insolventa si este judecata pentru fraude europene

Societatea Tel Drum, aflata in insolventa si judecata pentru fraude europene, a castigat un nou contract de 20 de milioane de lei pentru servicii de deszapezire a judetului Teleorman in aceasta iarna. Este vorba de un contract subsecvent, parte a unui acord cadru incheiat in 2017.

Contractul "Intretinerea curenta pe timp de iarna a drumurilor judetene din judetul Teleorman in perioada 2017 - 2021", in valoarea de 80 de milioane de lei, a fost incheiat pe 3 octombrie 2017. Anual sunt incheiate contracte subsecvente, astfel compania a primit cate 20 de milioane de lei in 2017, 2018 si 2019. In baza acordului cadru, firma a primit, pana acum, 60 de milioane de lei.

Detalii despre incheierea ultimul acord cadru au fost postate pe platforma de achizitii publice. 60.367.072 lei pentru "Intretinerea curenta pe timp de iarna a drumurilor judetene din judetul Teleorman in perioada 2017 - 2021". Societatea Tel Drum este in stare de insolventa si este trimisa in judecata pentru fraude cu bani europeni.

Procurorii DNA mai au pe rol o ancheta, in care acuza ca societatea ar fi controlata prin interpusi de catre fostul lider PSD, Liviu Dragnea. Tel Drum este acuzata de constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala in forma continuata si complicitate la doua infractiuni de abuz in serviciu. La solicitarea DNA, magistratii de la Tribunalul Bucuresti au decis interzicerea procedurii de dizolvare sau lichidare a societati Tel Drum.