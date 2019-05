Traian Basescu, colaborator al Securitatii? Va fi reverificat de CNSAS

CNSAS a votat, joi, in unanimitate, reverificarea relatiei fostului presedinte Traian Basescu cu Securitatea, dupa ce ar fi aparut elemente noi la dosar. Informatia a aparut initial pe surse, dupa care Consiliul a dat un comunicat in care preciza ca nu poate sa ofere si numele celui care, potrivit documentelor studiate de colegiul CNSAS, se dovedeste a fi un colaborator al fostei Securitati.

"Comunicatul este unul important prin doua elemente. Primul element; nota de constatare. 'Colegiul a aprobat Nota de Constatare si a dispus introducerea la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Curtii de apel Bucuresti a actiunii in constatare pentru stabilirea calitatii de colaborator al Securitatii pentru urmatoarea categorie de persoane: un deputat sau senator in Parlamentul Romaniei sau membru in Parlamentul European.' Deci, e vorba de o persoana careaia nu i se dezvaluie identitatea.

Mai apoi apare ceva extrem de interesant - o lista intreaga cu candidatii la europarlamentare verificati si pentru care nu au fost identificate documente noi sau neprocesate fata de cele retinute in adeverintele eliberate anterior. De pe aceasta lista a candidatilor la europarlamentare lipseste un nume: Basescu Traian", a spus Alessandra Stoicescu, la "100 de minute".

"Sunt niste lucruri foarte interesante pe care le-au descoperit. In primul rand, au gasit un numar de dosar, au gasit un nume conspirativ al lui Traian Basescu, folosit la vremea aceea si, de asemenea, doua note informative care intelegem ca sunt dovada ca tot ce s-a intamplat atunci, oamenii care au fost turnati, au avut de suferit in urma acelor actiuni. Practic, sunt dovada politiei politice", a precizat Berta Popescu, senior-editor Antena 3.

Cand a colaborat Traian Basescu cu Securitatea

Dupa ce a terminat Institutul de Marina "Mircea cel Batran" Traian Basescu a devenit membru de partid, deci nu putea sa fie membru al Securitatii. ci trebuia sa aiba o aprobare din partea partidului "sa sprijine munca de securitate".

"Nu doar ca a fost colaborator, ci domnul Traian Basescu, si nu doar dumnealui, ar trebui sa raspunda daca nu cumva a fost ofiter activ la Anvers. Notele date de membrii de partid nu erau tinute la Securitate. Ele erau inregistrate "FN" (fara numar) si erau tinute in arhiva CC a PCR, arhiva care nu a fost desecretizata nici pana astazi", a subliniat Andreea Sava, realizator Antena 3.

"Informatia in jurul careia se sudeaza aceasta relatie a lui Traian Basescu cu Securitatea este aceasta noua, a numelui conspirativ. Aceasta piesa a numelui conspirativ este foarte importanta pentru ca de aici s-ar putea gasi si in alte dosare. Acum intelegem ca exista in cel putin doua dosare. Ce e cel mai important e ca exista proba ca notele informative au produs daune. Definitia de politie politica e dusa pana la capat", a spus Oana Zamfir.

In urma cu cativa ani, Basescu a negat colaborarea cu Securitatea. Acesta a spus ca nu a fost ofiter de Securitate si nu a avut niciodata vreun angajament. Ultima adeverinta pe care Basescu a primit-o de la CNSAS a fost in luna februarie a anului 2014. Celelalte verificari facute asupra lui Basescu au fost in 2002, 2004, 2006 si 2009.

Grupul de investigatii politice, detinut de Mugur Ciuvica, publicase cateva probe conform carora Basescu a colaborat cu Securitatea. Prima proba conform careia Basescu ar fi fost securist era registrul cu persoanele din randul membrilor PCR Constanta pentru care s-a dat acordul sa sprijine munca de Securitate.