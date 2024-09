Transelectrica și Romsilva, protocoale de colaborare "secrete" ca-n vremurile bune

Au trecut câțiva ani de la scandalul protocoalelor secrete încheiate între Justiție și Serviciul Român de Informații. La vremea aceea, milionarii noștri de carton (oameni de afaceri veroși, funcționari ai statului și unii politicieni mânjiți) erau loviți de un tsunami anticorupție. În lipsa unei baze legislative solide în domeniu, magistrații acoperiți și spionii au convenit să încalce legea "în interesul cetățeanului".

S-a trecut urgent la " mani pulite " în stil pur românesc. Spionii "câmpului tactic" au scurmat fără jenă prin dosarele " corupților ", încălcând flagrant normele constituţionale şi internaţionale privind statul de drept, democraţia, separaţia puterilor, independenţa justiţiei şi drepturilor omului. Pentru a acoperi vidul legislativ din domeniu, laboratoarele serviciilor secrete au fabricat câteva așa-zise protocoale de colaborare, niște documente pline de dispoziții contrare legii, ba chiar anticonstituționale.

Scandalul iscat de denunțarea protocoalelor secretizate care dădeau dreptul unui serviciu secret să intervină în actul de justiție, a zguduit serios încrederea românilor magistrați.

Noi am aflat, recent, că protocoalele sereiului au făcut pui în toate instituțiile statului și că agenții SRI, infiltrați la nivel înalt, în societățile și regiile cu capital de stat, atacă portofelul cetățeanului, folosind secretizarea abuzivă. Astfel de combinații dubioase s-au realizat între Regia Națională a Pădurilor Romsilva și Compania Națională de Transport a Energiei Electrice "Transelectrica" S.A.

Specialiștii pe care i-am consultat ne-au spus că, ultimul "Protocol de colaborare" încheiat "la secret", între cele două entități de stat, este atât de dăunător prin prevederile sale ilegale, încât poate afecta siguranța națională.

Documentul este așa de ilegal, încât unul dintre semnatari, Cătălin Constantin Nadolu, membru de seamă al Directoratului Transelectrica, și-ar fi retras semnătura de pe forma inițială a protocolului înaintat ca propunere inițială către Romsilva. În cele din urmă, Nadolu a revenit, și a semnat forma finală a protocolului înregistrat de entitatea pe care o conduce, sub numărul 36641/25.07.2024.

Vă punem la dispoziție documentul cu pricina și alte informații.

Întrebări pentru băieții deștepți din Energie

După anunțul autorităților referitor la scumpirea energiei electrice pentru fraierul de rând, cetățenii au acordat atenție sporită facturilor lunare. Unii dintre aceștia, mai "luminați", care lucrează în sistemul energetic național, ne-au sesizat cu privire la metodele de umflare a prețurilor din facturile românilor. Și așa, am aflat că, pe nesimțite, entități ale statului care se ocupă de transportul național și cu întreținerea liniilor de energiei electrică ( o activitate de securitate națională ) încheie documente nelegale care generează costuri suplimentare pentru cetățeanul de rând, denumite protocol de colaborare. Este vorba despre niște documente încheiate încă din 2017 între Regia Națională a Pădurilor Romsilva și Compania Națională de Transport a Energiei Electrice "Transelectrica" S.A. Am încercat și noi să intrăm în posesia acestor documente dubioase și am întrebat atât Romsilva cât și Transelectrica ce rost are încheierea unor protocoale de colaborare din moment ce, activitatea celor două instituții de stat este reglementată printr-un cadru legislativ clar și aplicabil. Solicitările noastre cuprindeau câteva puncte esențiale dintre care enumerăm :

-"dacă există protocoale de colaborare între CNTEE Transelectrica S.A. și Regia Națională a Pădurilor Romsilva ;

care este temeiul legal al încheierii acestor protocoale între cele două instituții;

-de ce sunt necesare protocoale de colaborare între CNTEE Transelectrica S.A. și Regia Națională a Pădurilor Romsilva, activitatea celor două instituții fiind reglementată printr-un cadru legislativ clar și aplicabil ?

-în ce dată a expirat sau expiră ultimul protocol de colaborare între CNTEE Transelectrica S.A. și Regia Națională a Pădurilor Romsilva ?

-dacă, înainte de a se adopta și semna proiectele protocoalelor de colaborare, acestea sunt puse în discuție cu sucursalele teritoriale ale CNTEE Transelectrica S.A., care gestionează rețeaua electrică și de transport ?

-dacă proiectele protocoalelor de colaborare susmenționate sunt avizate de Direcția de Exploatare Mentenanță și Dezvoltare RET și de Direcția Juridică și Contencios din cadrul CNTEE Transelectrica S.A.?

-dacă legislația aplicabilă în domeniu, care reglementează funcționarea CNTEE Transelectrica S.A. poate fi modificată prin prevederile protocoalelor susmenționate;

-dacă prevederile protocoalelor sus menționate au făcut sau vor face parte integrantă a caietelor de sarcini pentru fostele sau viitoarele licitații (publicate pe siteul SEAP) la care participă prestatorii avizați ai CNTEE Transelectrica S.A.?

-cine semnează aceste protocoale în numele CNTEE Transelectrica S.A.?

-dacă protocoalele sus menționate generează costuri, tarife sau taxe suplimentare care vor fi achitate de CNTEE Transelectrica S.A. ;

-să ne furnizați copii ale ultimelor două protocoale de colaborare încheiate între CNTEE Transelectrica S.A. și Regia Națională a Pădurilor Romsilva, inclusiv ale ultimului proiect de protocol de colaborare aflat în dezbaterea (spre aprobare) în cadrul Directoratului CNTEE Transelectrica S.A."

Mai presus de lege, mai șmecheri decât SRI

Surpriză ! Atât Transelectrica, cît și Romsilva ne-au refuzat, încercând să ne explice de ce protocoalele de colaborare încheiate între ele nu sunt de nasul presei.

Adică, niște documente suspecte că ( prin prevederile pe care le conțin ) ar încălcă legile țării și care atacă buzunarul cetățeanului român sunt cam secrete.

Spunem că sunt "cam secrete" pentru că protocoalele de colaborare respective nu sunt decât niște înțelegeri dubioase, fără valoare de lege și fără nici un element de secretizare, așezate deasupra legii.

" Documentele la care faceți referire sunt încheiate cel puțin bipartit, devenind documente supuse unui caracter confidențial, protejate inclusiv prin proceduri interne apecifice părților implicate. [...] Documentele solicitate nu sunt destinate informării generale [...]", se afirmă în răspunsul trimis de conducerea Transelectrica la solicitarea noastră. Astfel, cele două institituții publice Transelectrica și Romsilva, mușamalizează încălcări ale legii, ascunzând de ochii cetățeanului plătitor, documente "secretizate" abuziv.

Noi vă punem la dispoziție, pentru lecturare, protocoalele de colaborare înregistrate , la Transelectrica cu nr. 36641/25.07.2024 și la Romsilva cu nr. 8788/29.07.2024, semnate de conducerile Romsilva și Transelectrica (care nu conțin niciun element de secretizare), solicitările de informații trimise de jurnaliștii Avertisment.net și răspunsurile primite.

Vom reveni cu explicații detaliate. Sperăm ca organele în drept, precum și ministerele de resort să se autosesizeze și să pună în legalitate entitățile respective.

Eduard Ovidiu Ohanesian