Un om de știință de la Big Pharma mărturisește: "Au pus substanțe chimice care cauzează cancer în vaccinurile COVID"

Un om de știință de la Big Pharma a dezvăluit că atât Pfizer, cât și Moderna au pus agenți cancerigeni cunoscuți în injecțiile lor Covid, care au fost apoi folosite pentru a inocula, se presupune, miliarde de oameni din întreaga lume.

Microbiologul Kevin McKernan a fost pionierul cercetărilor privind testarea unora dintre fiolele de vaccin Covid și a descoperit niveluri periculoase de plasmide de ADN dublu catenar care pluteau în serul vaccinurilor Pfizer și Moderna.

În timpul unui interviu recent acordat lui Peter Sweden, Sasha Latypova a declarat despre contaminarea cu ADN că este "o problemă uriașă, deoarece acesta este un plasmid competent pentru replicare, poate invada apoi celulele umane, poate invada celulele bacteriene care trăiesc în intestinul dumneavoastră. Deci, intră în bacterii, se replică acolo, replică genele rezistente la antibiotice... poate provoca septicemie, poate provoca cancer, tot felul de probleme".

Consiliul Mondial pentru Sănătate ("WCH") a declarat că a fost depășită o linie roșie: "Contaminarea cu ADN a vaccinurilor cu ARNm reprezintă un risc pentru toată lumea de pe planetă. ADN replicabil, așa-numitele plasmide, sunt atât în vaccinurile monovalente, cât și în cele bivalente, care nu ar trebui să fie deloc acolo..."

În injecția de ARNm a Pfizer, McKernan a descoperit, de asemenea, promotori ai virusului Simian Virus 40 ("SV40"), care sunt legați de dezvoltarea cancerului la om. El a subliniat că SV40 găsit este un fragment viral, nu este întregul virus. Cu toate acestea, prezintă totuși un risc de a genera cancer.

SV40 sau Simian Virus 40 a fost al 40-lea virus găsit în celulele renale de maimuță rhesus, atunci când aceste celule au fost folosite pentru fabricarea vaccinului împotriva poliomielitei. Acest virus a contaminat atât vaccinul antipoliomielitic inactivat ("IPV"), cât și vaccinul antipoliomielitic oral sau "viu" ("OPV") dezvoltat de Dr. Albert Sabin. Când s-a descoperit că SV40 era un cancerigen pentru animale care ajunsese în vaccinurile antipoliomielitice, în 1961 a fost adoptată o lege federală care prevedea ca niciun vaccin să nu mai conțină acest virus.

S-a descoperit contaminarea ADN-ului și SV40

McKernan s-a alăturat vineri revistei Conservative Review cu Daniel Horowitz pentru a avertiza că nu există niciun control de calitate în procesul de fabricare a acestor vaccinuri. Dacă descoperirile sale se dovedesc a fi răspândite, ar putea prevesti un risc și mai mare de anafilaxie, coagulare a sângelui, dezvoltarea rezistenței la antibiotice, riscul de integrare a genelor și producerea pe termen lung a proteinei spike în organism.

În timpul interviului, McKernan a declarat: "Este atât în Moderna, cât și în Pfizer. Am analizat vaccinurile bivalente atât pentru Moderna, cât și pentru Pfizer și doar vaccinurile monovalente pentru Pfizer, deoarece nu am avut acces la vaccinuri monovalente pentru Moderna. În toate cele trei cazuri, vaccinurile conțin contaminare cu ADN dublu catenar. Dacă secvențiați acest ADN, veți descoperi că se potrivește cu ceea ce pare a fi un vector de expresie care este folosit pentru a produce ARN-ul..."

"Ori de câte ori vedem că o contaminare cu ADN, cum ar fi din plasmide, ajunge în orice produs injectabil, primul lucru la care se gândesc oamenii este dacă este prezentă endotoxina E. coli, deoarece aceasta creează anafilaxie pentru cel injectat. Și, bineînțeles, telespectatorii și ascultătorii dvs. sunt probabil conștienți de faptul că există o mulțime de cazuri de anafilaxie, nu numai la televizor, ci și în baza de date VAERS. Puteți vedea oameni care sunt injectați cu asta și cad. Asta ar putea fi fondul acestui proces E. coli de fabricare a ADN-ului..."

"Cel puțin în ceea ce privește Pfizer, are ceea ce se numește un promotor SV40. Aceasta este o bucată de virus oncogen. Nu este întregul virus. Cu toate acestea, se știe că această mică bucată conduce expresia genetică foarte agresivă. Iar îngrijorarea pe care oamenii, chiar și cei de la FDA, au remarcat-o în trecut, ori de câte ori se injectează ADN dublu catenar, este că aceste lucruri se pot integra apoi în genom. Dacă nu sunteți atenți la modul în care fabricați aceste lucruri și aveți cantități excesive de acest ADN, îngrijorarea privind integrarea genomului crește..."

"Dacă obțineți un promotor SV40 în fața unei oncogene, veți ajunge la o expresie ridicată a unei gene care poate conduce la apariția cancerului, va fi un eveniment foarte rar, dar nu este nevoie ca multe dintre aceste celule să fie lovite cu așa ceva pentru ca ele să se dezvolte. De fapt, SV40 a afectat, cu toate că era vorba de întregul genom viral, nu doar de promotor, dar acest lucru a afectat programele anterioare de vaccinare. Vaccinul împotriva poliomielitei este unul dintre ele și au fost îngrijorați de faptul că acest lucru ar fi putut contribui la apariția cancerului din cauza acelui vaccin. Așadar, există un istoric de îngrijorare în legătură cu SV40."

"A avea promotorul în interiorul unora dintre acești vectori nu este necesar. Pare a fi o supraveghere superfluă pe care ar fi putut să o elimine, dar totuși este încă acolo pentru că au scos acest lucru pe ușă atât de repede, încât nu au avut cu adevărat timp să scape de părțile superflue ale plasmidului. Așadar, această bucată de ADN este ceva la care trebuie să fim cu adevărat atenți. Am făcut teste PCR cantitative pentru a căuta acest lucru. Așadar, mai mulți cercetători din întreaga lume efectuează acum aceste teste pentru a căuta cât de mult din acest ADN plutește în jur după ce oamenii au fost vaccinați."

Un profesor japonez își exprimă îngrijorarea

Profesorul japonez Murakami de la Universitatea din Tokyo și-a exprimat îngrijorarea cu privire la descoperirea alarmantă a promotorilor SV40 făcută de McKernan. El a spus: "Vaccinul Pfizer are o problemă uluitoare. Am făcut o descoperire uimitoare. Această figură este o vedere mărită a secvenței vaccinului Pfizer. După cum puteți vedea, secvența vaccinului Pfizer conține o parte din secvența SV40 de aici. Această secvență este cunoscută sub numele de promotor. În linii mari, promotorul determină o expresie crescută a genei. Problema este că secvența este prezentă într-un virus cancerigen bine cunoscut."

"Întrebarea este de ce o astfel de secvență care este derivată dintr-un virus cancerigen este prezentă în vaccinul Pfizer. Nu ar trebui să fie absolut deloc nevoie de o astfel de secvență de virus cancerigen în vaccin. Această secvență este total inutilă pentru producerea vaccinului cu ARNm. Este o problemă faptul că o astfel de secvență este conținută în mod solid în vaccin. Aceasta nu este singura problemă. Dacă o astfel de secvență este prezentă în ADN, ADN-ul este ușor de migrat în nucleu."

"Așadar, înseamnă că ADN-ul poate intra cu ușurință în genom. Aceasta este o problemă atât de alarmantă. Este esențial să se elimine secvența. Cu toate acestea, Pfizer a produs vaccinul fără a elimina secvența. Acest lucru este scandalos de rău intenționat. Acest tip de secvență promotoare este complet inutilă pentru producerea vaccinului cu ARNm. De fapt, SV40 este un promotor al virușilor cancerigeni".