"Vârful aisbergului": Cel puțin 309 infecții și 16 agenți patogeni scăpați au legătură cu accidentele de laborator

Între 2000 și 2021, cel puțin 16 agenți patogeni ar fi scăpat din laboratoarele de cercetare, potrivit unui nou studiu publicat în The Lancet Microbe - dar autorii studiului au declarat că rezultatele lor ar putea "reprezenta doar vârful icebergului" în ceea ce privește cifrele, din cauza lipsei unor cerințe standard de raportare.

O echipă de cercetători a analizat articole recenzate de colegi și rapoarte online în limbile engleză, chineză și germană, căutând toate indiciile că un agent patogen a "scăpat" accidental dintr-un laborator sau că s-a stabilit că o infecție a fost "dobândită în laborator" în timpul perioadei de studiu.

Pe lângă cele 16 episoade de "evadare" a agenților patogeni, cercetătorii au găsit 309 cazuri de infecții dobândite în laborator cauzate de 51 de agenți patogeni diferiți.

Șaptezeci și șapte la sută dintre aceste infecții au fost cauzate de agenți patogeni bacterieni, 13,9% au fost cauzate de viruși, 7,1% de paraziți, 1,6% de ciuperci și mai puțin de 1% de un agent prion.

Opt dintre cazuri au fost fatale, iar șase dintre aceste decese au fost cauzate de bacterii, cum ar fi Yersinia pestis, care provoacă ciuma, sau Neisseria meningitidis. Un deces a fost cauzat de virusul Ebola.

Marea majoritate a infecțiilor au apărut ca urmare a unor "erori de procedură", încălcări ale procedurilor de biosecuritate sau de reducere a riscurilor, printre care se numără utilizarea unui echipament de protecție personală greșit, o formare profesională inadecvată sau manipularea necorespunzătoare a probelor.

Restul infecțiilor au fost provocate de răni provocate de ace, scurgeri, stropiri, flacoane deschise, mușcături de animale sau "motive necunoscute".

Cele mai multe îmbolnăviri au avut loc în America de Nord, Europa și Asia, SUA fiind responsabile pentru mai mult de trei sferturi dintre infecții. Majoritatea evadărilor de agenți patogeni au fost "interne", ceea ce înseamnă că au fost limitate la laborator, dar câteva au scăpat în comunitatea mai largă.

Rapoarte de cazuri de infecții dobândite în laborator, inclusiv agenții patogeni cauzali pentru fiecare regiune geografică pentru perioada 2000-2021. Rețineți că, în 1 caz, nu a fost precizată locația geografică a cazului de LAI. Credit: Stuart D. Blacksell et al.

Unele dintre cele mai cunoscute exemple de scăpări externe discutate în raport au inclus un focar de Brucella pe scară largă în 2019, care s-a scurs de la o fabrică biofarmaceutică în care statul chinez producea vaccinuri împotriva brucelozei animale în Lanzou, China.

Fabrica folosise dezinfectanți și dezinfectanți expirați, ceea ce a dus la o igienizare deficitară a gazelor reziduale din cuvele sale de fermentare. Gazul conținea Brucella aerosolizată, pe care vântul a purtat-o spre sud-est către Institutul de Cercetare Veterinară și comunitățile din apropiere.

Infecțiile inițiale cu bruceloză au fost identificate la institutul de cercetare în noiembrie 2019, iar fabrica a fost închisă, dar răspândirea nu a putut fi stăpânită.

Până în noiembrie 2020, peste 10.000 de persoane au fost infectate cu bruceloză, care provoacă febră și dureri musculare care pot dura de la câteva săptămâni la ani.

Într-un alt incident foarte mediatizat de evadare din laborator documentat în lucrare, un cercetător al virusului West Nile - care a avut doar 20 de minute de pregătire într-un laborator P3 (sau laborator de nivel de biosecuritate 3, BSL3) din Singapore - a fost infectat în 2003 cu primul virus SARS în timp ce lucra. Cercetătorul a expus 84 de contacte și a riscat să reaprindă epidemia de SARS din 2002-2004 de acolo, potrivit Bulletin of the Atomic Scientists.

O altă evadare din laboratorul SARS a avut loc în Institutul Militar de Cercetare Preventivă din Taiwan al Universității Naționale de Apărare, un laborator P4 (BSL4), în 2003. În acest caz, un cercetător a fost neglijent la curățare pentru că "se grăbea" și a contractat SARS.

Într-un interviu acordat The Defender, profesorul de drept internațional de la Universitatea din Illinois, Francis Boyle, J.D., Ph.D., un expert în arme biologice care a redactat Legea împotriva terorismului cu arme biologice din 1989, a declarat: "Nu am avut nicio legătură cu aceste arme:

"În general, aceste scurgeri de informații din laboratoare indică faptul că laboratoarele respective sunt angajate în cercetarea, dezvoltarea, testarea și stocarea armelor de război biologic ofensiv respective, încălcând Convenția privind armele biologice și, aici, în SUA, încălcând Legea mea împotriva terorismului cu arme biologice din 1989."

Boyle a declarat că toate laboratoarele BSL3 și BSL4 la nivel global "trebuie închise imediat înainte de a avea o altă pandemie COVID-19". El a spus că el crede că pandemia își are originea într-o armă de război biologic ofensivă cu proprietăți de obținere a funcțiilor, care s-a scurs din BSL4 de la Wuhan, în cooperare cu BSL3 de la Universitatea din Carolina de Nord.

Noua carte a lui Robert F. Kennedy Jr., "The Wuhan Cover-Up: And the Terrifying Bioweapons Arms Race", oferă "dovezi definitive în sprijinul acestei afirmații", a adăugat el.

Infecțiile dobândite în laborator au fost înregistrate pentru prima dată încă din 1915, a relatat Bulletin of the Atomic Scientists, când un studiu a identificat 47 de infecții apărute în mare parte din cauza faptului că cercetătorii și-au folosit gura pentru a aspira material patogen în pipete.

Dar au existat, de asemenea, mai multe evadări probabile sau confirmate în laborator ale unor agenți patogeni cu consecințe grave, care au dus la transmiterea dincolo de personalul de laborator, potrivit istoricului medical Dr. Martin Furmanski.

De exemplu, gripa porcină H1N1 - care era considerată dispărută în 1957 - a izbucnit la Fort Dix din New Jersey în 1976, soldându-se cu spitalizarea a 13 soldați și cu un deces. S-a încercat vaccinarea tuturor americanilor împotriva virusului, deși programul de imunizare a fost întrerupt după ce 25 de persoane au murit din cauza vaccinului și nu a izbucnit nicio pandemie.

Virusul uman H1N1 a apărut în Rusia și China în 1977. Cercetătorii au stabilit în 2010 că a fost o tulpină eliberată în laborator, probabil de la un laborator care a încercat să producă un vaccin H1N1 atenuat ca răspuns la preocupările legate de pandemia de gripă porcină din SUA.

H1N1 s-a răspândit rapid în întreaga lume, deși a afectat doar persoanele sub 20 de ani, potrivit lui Furmanski.

O scurgere într-o instalație de producție de antrax din Sverdlovsk, URSS, în 1979, a provocat moartea a aproximativ 60 de persoane, a raportat Dr. Meryl Nass pe Substack.

Între 1963 și 1978, în Regatul Unit, au existat 80 de cazuri de variolă și trei decese care au fost rezultatul a trei evadați din două instituții de cercetare acreditate diferite.

În 1995, o epidemie severă de encefalită ecvină venezueleană, despre care s-a emis ipoteza că ar fi provenit dintr-un laborator, a infectat 85.000 de persoane în Venezuela și Columbia, a ucis 300 de persoane, a rănit 3.000 și a provocat 10 avorturi spontane.

Un focar de febră aftoasă în Marea Britanie, în 2007, care a dus la sacrificarea a aproape 2.000 de vaci, a început la patru kilometri de un laborator BSL4, a raportat Furmanski, și s-a constatat că a fost transmis în comunitatea mai largă prin noroi contaminat lipit pe vehiculele de construcții.

Jurnalistul și istoricul Chernoh Bah, jurnalistul Sam Husseini și virusologul Jonathan Latham au susținut, de asemenea, că dovezi substanțiale indică faptul că epidemia de Ebola din 2014-2016 din Africa de Vest ar fi putut proveni, de asemenea, de la o scurgere dintr-un laborator BSL4, a relatat U.S. Right to Know.

Recent, cercetătorii au emis ipoteza că epidemia de Monkeypox din 2022 a provenit dintr-un laborator.

Și, bineînțeles, lunga controversă cu privire la originea de laborator a COVID-19 a făcut ravagii în ultimii ani și este abordată în detaliu în cartea lui Kennedy.

În SUA, Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) și Departamentul pentru Agricultură al SUA (USDA) administrează în comun Programul Federal pentru Agenți Selecți (FSAP), care este menit să reglementeze munca cu agenți patogeni periculoși și mortali.

Instalațiile din sectorul public și privat care lucrează cu 68 de agenți selectivi și toxine trebuie să se înregistreze în cadrul FSAP pentru a fi monitorizate, în principal prin auto-raportare și prin vizite ale agenției la fața locului.

Site-ul său web include un raport anual, care, printre altele, cuprinde o listă de furturi, pierderi (neînregistrarea) și eliberări (infecții/evadări) raportate. Raportul pentru anul 2022, de exemplu, nu raportează niciun furt, șase pierderi și 170 de eliberări.

De la crearea programului, în 2003, nu s-au înregistrat furturi, decese sau cazuri de îmbolnăvire a publicului larg cauzate de entitățile raportoare, potrivit site-ului. Dar rapoartele acestora indică faptul că multe persoane din laboratoare au avut nevoie de tratament medical.