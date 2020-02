Ziuanews a aflat cine a platit cursa charter a Vioricai Dancila impreuna cu jumatate de Guvern la nunta lui Gabriel Zetea si care au fost interesele baronului de Maramures

Probabil ca va mai aduceti aminte de celebra nunta din Ardeal la care a fost prezenta si Viorica Vasilica Dancila, impreuna cu staff-ul sau guvernamental. Ca sa nu piarda vremea, Viorica a fost transportata cu o cursa charter a TAROM direct la nunta lui Gabriel Zetea, seful PSD Maramures.

La evenimentul din octombrie 2019 au participat Viorica Dăncilă, Lia Olguța Vasilescu, Doina Pană, Marcel Ciolacu, Eugen Orlando Teodorovic, Mihai Fifor plus alti cativa sefi si aghiotanti guvernamental. Gabriel Zetea, nepot de frate al cunoscutului producator de palinca cu acelasi nume, a mai fost casatorit cu Ioana Pop, o "pupila" a lui Victor Ponta, cu care are un copil. Ioana, fiica de mare securist maramuresan, a fost plasata sefa de cabinet la Ponta. De aici a ajuns inapoi in zona si dupa ce a trecut si pe la fantele Catalin Chereches, a aterizat la Gabriel Zetea. Nasii de casatorie au fost Victor Ponta si Dan Mihalache (pe atunci sef al PSD local). Dupa vreo doi ani, insa, Ioana a dat divort si s-a mutat la Bucuresti, mai aproape de fostul premier. Asa a fost rasplatit, pe cand era Ponta mare si tare in PSD, intrucat Gabriel ramane fara nevasta, dar devine sef deplin la PSD Maramures. Ioana se marita cu fiul avocatului lui Adrian Nastase, Ion Cazacu.

De la Romexpo, unde Dăncilă s-a relansat la prezidențiale - chiar in sambata din octombrie imediat dupa "joia neagra" in care a fost depusa motiunea de cenzura a PNL, care urma sa conduca la cadereea guvernului -, PSD-iștii au umplut avionul luat ca si charter de la TAROM, ca să ajungă la petrecerea de nuntă a baronului Zetea. Chermeza s-a ținut la Oncești, o comună mică de lângă Sighet. Nunta a avut 1.000 de invitați, meniu de cinci stele, cantăreți de prim rang Loredana Groza (a prestat 30 minute, asta a însemnat conform tarifelor ei pentru petreceri private 15.000 de euro), Aurel Tămaș, Dinu Iancu Sălăjean etc. Conform presei locale, darul a fost de la 1.000 de euro in sus per familie, ceea ce, la un calcul sumar arata ca "s-a batut" milionul de euro.

Revenind la istoria tradarilor, când a survenit ruptura dintre Victor Ponta și Liviu Dragnea - la inceputul lui 2016 -, Zetea și-a trădat nașul din prima casatorie și a trecut de partea lui „Daddy" Dragnea, ca să rămână șeful PSD Maramureș (unde-l pusese Ponta). Cu actualul naș, cel din Borșa, legăturile par a fi ceva mai trainice. Gabriel Zetea și Sorin Ion Timiș - din Clanul Moroienilor -, au făcut multe combinații financiare în Maramureș. În plus, sora primarului de Borșa, Laura Timiș, devenită prin căsătorie Laura Danci, a fost secretara lui Zetea la Consiliul Județean, iar între timp a fost promovată: mare șefă peste Cultura maramureșeană. Nici soțul nu e fitecine: a fost șef la Pașapoarte pe Maramureș.

Si acum sa intram in adevarata problema: cine a platit charterul TAROM pentru nunta lui Zetea? Ziuanews a intrat in posesia unor documente, intre care si o factura, care arata ca firma MAX Business Concept SRL este cea care a achitat zborul guvernamental. Avionul cu care au fost aduși de la Bucuresti pentru nunta lui Gabriel Zetea care a avut loc pe data de 12.10.2019 in comuna Oncești Jud Maramureș. De pe tabelul cu pasagerii i-am extras pe următorii: Viorica Dancila cu soțul, Rovana Plumb cu soțul, Lia Olguța Vasilescu, Eugen Teodorovici, Dragoș Titea, Mihai Busuioc, Mihai Fifor, SPP -isti, aghiotanti etc. Avionul a costat 55.000 lei net, firma nefiind plătitoare de TVA. Avionul charter respectiv are o capacitate de 20 persoane, fiind o aeronava ATR 42. Traseul a fost pe ruta Bucuresti - Baia Mare, plecare 12.10.2019 și retur 13.10.2019.

De la Registrul Comertului aflam ca firma MAX Business Consult SRL apartine lui Viorica Florica Rotaru, care a fost pana in 2016 consilier local la Primaria Arad. Viorica Florica Rotaru este mama Simonei Man, care este prim-vicepresedinte al Partidului Ecologist Roman (PER). Impreuna cu PER, Gabriel Zetea obtine majoritatea in Consiliul Judetean Maramures, avand o serie de interese financiare comune. Ca atare, e firesc ca Gabriel Zetea sa-i ceara Simonei Man sa faca "un gest nobil" si sa plateasca prin firma mamei o "nimica toata" precum o cursa charter Bucuresti-Baia Mare. Iar mama Simonei Man, de 70 de ani, a sarit ca pe arcuri sa achite zborul. Gabriel Zetea se cunoaste cu Simona Man inca de pe vremea cand aceasta era sefa la PP-DD, partidul lui Dan Diaconescu, si care a fuzionat, sub conducerea acesteia cu UNPR. Simona Man si Gabriel Zetea au mai avut interese comune cand actuala lidera a PER era sefa la AFIR (Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale).

Cu toate astea, Gabriel Zetea sustine ca el a achitat din contul sau personal cursa charter. Iata declaratia pe care o da in presa dupa ce Liviu Alexa, fost jurnalist la Cluj si actual presedinte al PSD Cluj, l-a acuzat ca a platit zborul din bani publici: "Unul dintre acestea face referire la nunta care am avut-o anul trecut, dar care este, totuşi, o acţiune privată şi nu are nicio legătură cu funcţia publică pe care o deţin în acest moment, respectiv cea de preşedinte al Consiliului Judeţean Maramureş sau de preşedinte al Partidului Social Democrat Maramureş. Sunt acuzat de faptul că aş fi închiriat un avion pe care l-aş fi plătit din fonduri publice, ceea ce nu este adevărat. Am închiriat într-adevăr, la acel moment, un avion, pentru prieteni, colegi, care urmau să facă o deplasare de la Bucureşti, dar asta este o problemă privată. Am un contract de intermediere pentru transport, o factură emisă pe numele meu, o plată făcută din contul personal, dintr-o bancă din Baia Mare, încă din acel moment. Stau oricând transparent şi deschis la orice control pe care îl poate face orice instituţie abilitată din România. Este păcat că aceste atacuri murdare duc nivelul disputelor politice atât de jos. Niciodată nu mi-am permis să atac, personal, vreun adversar politic, în ceea ce priveşte viaţa sa privată. Nunta a fost o chestiune privată şi nu am făcut un comunicat de presă din acest eveniment şi nu am implicat, sub nicio formă, Consiliul Judeţean sau Partidul Social Democrat. Aşadar nu consider că este normal să fiu atacat pe un aspect ce ţine doar de viaţa mea personală".

Fie Gabriel Zetea minte de ingheata apele ca a platit din propriul buzunar cursa Vioricai Dancila impreuna cu o parte la Guvernului la nunta sa, fie - e posibil - sa fi platit o alta cursa charter "pentru prieteni, colegi, care urmau să facă o deplasare de la Bucureşti", pentru care sa aiba intr-adevar "un contract de intermediere pentru transport, o factură emisă pe numele meu, o plată făcută din contul personal, dintr-o bancă din Baia Mare, încă din acel moment." Iar daca Gabriel Zetea a platit el - sa zicem - avionul Vioricai Dancila & Co. la nunta - desi spune ca e vorba doar de "prieteni si colegi" - atunci, mama Simonei Man de la MAX Business Consult SRL, ce avion a platit, caci la bordul lui se afla - conform listingului - tot Viorica Dancila & Co.? Daca-i adevarat ce zice Zetea, s-au emis doua facturi pentru acelasi zbor, o factura pe firma si o factura pe persoana fizica? Sau e vorba de doua zboruri diferite? Sau, mai simplu, cum am spus de la inceput, Zetea minte!

Joi, la Baia Mare, au loc alegeri pentru președinția organizației PSD Maramureș. Fireste ca in pole-position este Gabriel Zetea. Baronul Consiliului Județean Maramures unde e președinte. Zetea e si vicepresedinte al PSD pe plan national. Acum, daca tot face pe intransigentul si corectul - dand in judecata jurnalistii care scriu despre afacerile sale - il putem intreba pe Gabriel Zetea: De ce nu a plătit el, direct companiei Tarom, deplasarea si a facut-o prin interpusi? Ii este datoare cumva Simona Man de la PER, pe naga faptul ca partidul il sustine neconditionat in CJ? Exista si alte legături comerciale intre o firma care are ca obiect principal de activitate agricultura - si "intamplator" ii apartine mamei sefei PER și Consiliul Județean pe care îl conduce si unde, deloc intamplator, cum spuneam, PER e aliatul fidel? Acestea ar fi niste intrebari la care si DNA ar trebui sa gaseasca un raspuns.