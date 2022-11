Am priceput ce ne-a transmis Xi Jinping când l-a disciplinat pe Trudeau!

Desigur că explicația lui Adrian Severin despre acțiunea președintelui Chinei care l-a făcut de râsul planetei pe premierul Canadei este clară și corectă, e vorba de o schimbare de abordare a relaționării geopolitice chineze, pe care Xi Jinping a ales să o sugereze provocând incidentul cu Trudeau.

Aseară am văzut filmulețul postat pe site-ul premierului britanic, care mi-a mai indicat o ipoteză suplimentară despre intenția lui Xi Jinping. Rishi Sunak și Trudeau s-au filmat stând la o masă, iar canadianul îl sună pe Zelenskiy folosind speaker-ul, și-i zice ''Volodimir, sunt aici cu Rishi, și te-am sunat ca să te asigurăm de sprijinul nostru necondiționat'', după care britanicul repetă cam aceleași cuvinte la adresa ucraineanului. Trudeau se uită pe foile din fața sa de unde citise replica, ar vrea să mai zică ceva, dar filmulețul se încheie cu scrisul de pe ecran ce indică c-avem de-a face cu o ''producție'' marca Downing Street 10. E ca și cum niște copii de grădiniță își sună colegul să-l anunțe că nu va fi pedepsit pentru boacăna pe care a făcut-o, știind ei asta de la educatoare.

Scena s-a petrecut când deja toată lumea știa că Zelenskiy a mințit, că a mințit cu intenția de a stârni un război cu NATO beligerant direct, dar nici nu și-a cerut scuze măcar polonezilor pentru cei doi morți, plus pentru spaima indusă unor cetățeni ce-au crezut că începe bombardamentul și peste țara lor. Trudeau este doar fiul tatălui său (fost prim-ministru al Canadei și el), un tânăr aventurier ce-a fost condamnat pentru deținere, consum și trafic de droguri, iar Rishi Sunak e un carierist docil, din pepiniera absolvenților de Harvard, ce s-a ''măritat'' cu fiica unui miliardar indian, și astfel a ajuns la vârful politicii britanice.

În urma vizionării acestei scene de ''râsu-plânsu'' am priceput că disciplinarea publică a lui Trudeau de către Xi are și scopul să ne avertizeze, într-un fel simplificat și ușor de înțeles, că Occidentul e condus de către niște marionete ca Trudeau, iar metoda de abordare a lor de către marile puteri precum China, va fi ca cea arătată în Bali. Și-n plus, că e la latitudinea noastră dacă-i acceptăm ca lideri, dar vom suferi consecințele decăderii în irelevanță.

De ieri a început și festivalul analizelor din spațiul euroatlantic ce-l absolvă de orice vină pe Zelenskiy și ne indică responsabilitatea rusească pentru incidentul polonez. Adică, suntem tratați ca o turmă de dobitoci, așa cum ne-a sugerat Xi Jinping c-am fi, dacă ne lăsăm conduși de indivizi ca Trudeau. Sau ca Sunak, Biden, Macron, Scholz, Ursula, Rutte, Sana-discotecara/drogomana finlandeză, în fine, mai puteți adăuga voi nume de lideri-marionetă manevrați de actorii non-statali ce coordonează treburile în lumea noastră ''democratică și dezvoltată'' ...

Cozmin Gușă