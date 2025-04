Șefii de servicii secrete implicați în puciul de Moș Nicolae (III)

Directorul SPP, generalul Lucian Pahonțu, alintat Nea Lucică, a realizat prin Elena Valerica Lăsconi un caz școală de dobândire a puterii la nivel local și de preluare apoi a conducerii unui partid politic în vederea acaparării puterii la nivel național, în speță a funcției de președinte al României. Planul lui Nea Lucică a eșuat însă săptămâna aceasta, după ce USR, partidul al cărui președinte este, i-a retras ,,curajoasei luptătoare pentru libertate" sprijinul politic pentru alegerile prezidențiale programate în data de 4 mai 2025.

În spatele candidatei USR s-a aflat un general puternic și cuceritor

Potrivit unor surse apropiate amândoura, în perioada în care a activat ca jurnalistă la PRO TV în București, între ambițioasa și exploratoarea Elena Valerica și zburdalnicul general Pahonțu a existat o poveste romantică, după ce înfocata și expansiva reporteriță a avut un flirt mai cunoscut cu un alt șef de serviciu secret, directorul SRI, Radu Timofte. Lui Timofte i-a fost prezentată (și plasată , după unii mai cunoscători) de fostul deputat PD, PSD, PNL și PDL de Hunedoara, Ioan Timiș, veșnic membru al așa-zisei Comisii parlamentare de supraveghere a activității SRI, căreia i-a fost mai mulți ani șefă de cabinet și nu numai. Lui Pahonțu i-a fost prezentată de buna sa amică Magda Bistriceanu, cunoscută ca activistă politică la PSD și apoi la PDL și PMP, o feblețe anterioară a șefului SPP. Este remarcabilă apetența divei de la PRO tv pentru șefi de servicii secrete și bărbați cu stele mari pe umeri. Grație șefului SPP, noua Elenă a politichiei mioritice și-a cumpărat în Câmpulung Muscel, la marginea orașului, lângă liziera unei păduri, o casă cu curte mare, livadă și vie. Casa a fost cumpărată înainte de a se recăsători cu actualul soț, de profesie avocat, care locuiește în București și a constituit subiect de scandal după ce l-a angajat consilier la grupul parlamentar al USR, la scurt timp după ce a devenit președintele acestui partid.

De ce și-a cumpărat casă în Câmpulung Muscel jurnalista originară de dincolo de Carpați, din orașul Hațeg, județul Hunedoara, și cu serviciul în capitală? De ce a demisionat de la PRO TV și s-a mutat în Câmpulung Muscel în 2019? De ce a candidat în 2020 pentru funcția de primar al acestui oraș, sub culorile USR, partid în care se înscrisese cu doar un an înainte? Răspunsurile complete le poate oferi generalul Pahonțu, dar pot fi și deduse în parte. Atotputernicul șef al SPP este originar din satul Lerești, situat la câțiva kilometri de Câmpulung, astfel că noua casă a vivantei Elena putea deveni un cuib mai mult sau mai puțin conspirativ, inclusiv de nebunii. Pahonțu deține vaste proprietăți în Lerești, respectiv terenuri și păduri, casa părintească, pe care a renovat-o, precum și o vilă nou construită, cu piscină, teren de sport și helioport. Trai pe vătrai și pe banii statului, nea Lucică!

Încălecarea USR

În această zonă a județului Argeș mai au proprietăți și afaceri mai mulți generali în rezervă, care au activat în servicii, MApN și MAI, ca, de exemplu, fostul director al STS, Marcel Opriș, pensionat în 2017, care este prieten bun cu Pahonțu din vremurile în care au servit amândoi regimurile Băsescu și Iohannis. La cârma STS în perioada 2005-2017, generalul Opriș deținea în zonă, la un moment dat, 286 de hectare de pădure, 4 hectare de pășune, o pensiune, o turmă de oi și o cireadă de vaci, în condițiile în care acest neociocoi este originar din județul Sălaj. Așteptăm din partea curajoasei candidate la Președinție să ne spună cu câți dintre acești înstelați s-a cunoscut și vizitat.

Cert este că, după ce l-a cunoscut pe Pahonțu și a cumpărat casa din Câmpulung, Lăsconi s-a înscris în 2018 în USR, partid al generației tinere aflat pe val după alegerile parlamentare din 2016. În 2019 s-a mutat în acest oraș, iar în 2020 a candidat pentru funcția de primar al urbei, pe care a câștigat-o, tot pe un val de audiență sporită a USR. N-a reușit însă să facă mare brânză în urbea din zona cașului de Rucăr, dar a știut și a fost ajutată să-și facă imagine de primar atotștiutor și intreprinzător. În primăvara anului 2024, profitând de un context de criză internă în USR, a fost impulsionată să candideze pentru funcția de președinte al USR, pe care a câștigat-o în mod neașteptat. În iunie 2024 a obținut un nou mandat de primar la Câmpulung Muscel, iar după alegerile locale a fost desemnată de USR să candideze pentru funcția de președinte al României. Astfel a reușit directorul SPP să pună șaua pe partidul neoprogresist încă în vogă în rândurile unei părți a tineretului patriei.

Cum a ajuns un analfabet cel mai tare broker de putere din România?

Cum a absolvit Școala de ofițeri și a ajuns general și șef de serviciu secret, culmea și cel mai longeviv în funcție, precum și cel mai important broker de putere din România, un ipochimen cu grave carențe educative și culturale ca Pahonțu, despre care mulți spun că era și este un analfabet funcțional? Să-l fi alfabetizat și manierat singurul program propus și anunțat cu mare tam-tam de președintele-profesor Klaus Iohannis, intitulat pompos ,,România educată"? N-aș prea crede având în vedere recentele și bășcălioasele remarci cu privire la capacitatea sa intelectuală, însoțite de un râs sardonic, ale altui șef longeviv de serviciu secret, generalul Silviu Predoiu, directorul SIE în perioada 2005-2018, care presupunem că l-a cunoscut mai îndeaproape. Pahonțu a avut dintotdeauna probleme cu scrisul și cu cititul, cunoscuți apropiați afirmând că a ținut în mâini doar cărți de joc. În anii 80, în perioada în care a fost militar în termen într-un batalion de trupe de Securitate, îl ruga pe comandantul de pluton să-i citească scrisorile primite de la mama sa, simplă țărancă din Lerești, și să-i scrie scrisorile de răspuns.

Cu toate acestea, după stagiul militar, cu sprijinul generalului Vasile Milea, ultimul ministru ceaușist al Apărării, care era originar tot din Lerești și, mai mult, îi era rudenie apropiată (unchi), a reușit să absolve Școala de ofițeri din Sibiu și să fie încadrat ofițer în Comandamentul Trupelor de Securitate (unde salariile erau mai mari și uniformele mai arătoase decât la Armată). Problemele ortografice ale șefului SPP nu se opresc în tinerețea sa militară. Înainte de a fi numit director al SPP, în timp ce era șef important în Jandarmeria Națională (succesoarea trupelor de Securitate), generalul Pahonțu a fost subiectul unui control al Corpului de control al ministrului de Interne, care a depistat mai multe nereguli, pentru care i s-a solicitat o notă explicativă. După vreo patru ore de chin vădit și transpirație abundentă, puternicul și temutul general de astăzi a reușit să scrie o pagină cu mânuța lui, pe care au fost depistate nu mai puțin de 14 greșeli gramaticale. Spre finalul ultimului meu mandat senatorial, un general mi-a semnalat că declarația de avere a directorului SPP conține patru greșeli gramaticale, în condițiile în care declarantul trebuie să completeze doar câteva date personale (nume, prenume, domiciliu, funcția deținută, instituția angajatoare).

Participant zelos la represiune la Revoluție și la Mineriadă Foarte grav este un alt aspect din biografia actualului director al SPP, pe care l-am aflat mai recent. Pahonțu a participat la operațiunea de represiune a revoluționarilor din centrul Bucureștiului în data de 21 decembrie 1989, când au fost înregistrați sute de morți și de răniți și au fost operate sute de arestări. Represiunea a fost condusă de unchiul Vasile Milea, în calitate de ministru al Apărării, iar nepotul Pahonțu a participat la operațiune de la început, în calitate de ofițer de operații în cadrul unui batalion special de trupe securitate denumit Scutul. S-a remarcat prin intrările foarte puternice la izbirea cu manifestanții din Piața Universității și a purtat pistolet, pe care, conform anchetelor efectuate ulterior, mulți ofițeri de Securitate l-au folosit, trăgând în manifestanți la vedere sau de sub scurte sau mantale, în timp ce efectivele Armatei executau foc de avertisment. Participația șefului SPP la reprimarea sângeroasă a revoluționarilor bucureșteni în 21 decembrie 1989 trebuie investigată urgent de Secția Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, sub aspectul infracțiunii de crime împotriva umanității, care sunt imprescriptibile. În plus, în calitate de ofițer operativ al Jandarmeriei Române (denumirea postdecembristă a trupelor de Securitate), Pahonțu a participat, cu același batalion special, la reprimarea manifestanților din Piața Universității în perioada 13-15 iunie 1990.

Apropo de miștoul și râsul sardonic al generalului Silviu Predoiu, fost director longeviv al SIE, pe seama capacității cognitive, intelectuale, a confratelui Lucian Predoiu, putem spune că râde ciob de oală spartă. Fostul șef operativ al spionilor români, mai nou aspirant la Președinția României, a fost un derbedeu de bani gata, corijent în liceu și repetent la Facultatea de Geologie a Universității din București, pe care a terminat-o cu mari chinuri, cu ajutorul nemijlocit și substanțial al tatălui său, mare ofițer de Securitate în ultimii ani ai regimului ceaușist. Mai exact, tătuțul Nicolae Predoiu, poreclit Țiganul, a fost șeful Serviciului de Contrainformații din cadrul Inspectoratului General al Miliției (IGM). Tot babacul l-a ajutat să intre în Securitate și să devină ofițer SIE după Revoluție, la a cărei reprimare bănuim că a participat și el. Săptămâna aceasta a făcut mare paradă pe TikTok cu Direcția de Contraspionaj în care a lucrat în tinerețe, pe care a denumit-o crema SIE, și cu cariera sa de contraspion. A doua zi un general profesionist în rezervă, care a deținut funcții importante în SIE, a afirmat că Predoiu fost cel mai slab ofițer din subordinea sa în perioada în care a condus Direcția de Contraspionaj și că acesta bate câmpii întrucât nu a prins niciun spion. Principala sa preocupare ca ofițer de contraspionaj a fost curtarea și seducerea colegelor și subalternelor mai arătoase și focoase. La Școala SIE de la Brănești a fost prelucrat cursanților ani de zile cazul Silviu Predoiu, care, în timp ce era la post la ambasada României din capitala Nigeriei, Lagos, a fost înjunghiat de portarul ambasadei, care avea grad de subofițer, pentru că i-a sedus acestuia soția.

Cum a reușit să pună atotștiutorul președinte Traian Băsescu numai gealați și ciumeți analfabeți, corigenți și repetenți, cu mari probleme de CV și de caracter, în fruntea serviciilor secrete: Pahonțu la SPP, Predoiu la SIE și Coldea la SRI? Nu i-a ajuns că a contaminat justiția cu nulități și otrepe sorosiste ca Monica Macovei și Laura Codruța Kovesi? Băsescu a cunoscut toate aceste aspecte negative, fiind informat de ofițeri si de jurnaliști de bună credință, dar nu a luat măsuri, ci i-a executat pe reclamanți, care au fost eliminați din sistem. Culmea e că cei trei generali nătăfleți au fost menținuți în funcții ani buni și de președintele profesor Klaus Iohannis, care ar fi trebuit să acorde mai multă prețuire educației și pregătirii profesionale. Si Iohannis a cunoscut scheletele din dulap ale acestora din mai multe surse. Personal, i le-am prezentat într-o amplă scrisoare deschisă, pe care am prezentat-o și ca declarație politică în Senatul României în perioada ianuarie-martie 2015, la începutul primului său mandat prezidențial. Idiotul util de la Sibiu a dat însă dovadă de autism și nătângie, devenind cel mai ratat președinte al României până în prezent. Este evident acum cine sunt principalii vinovați pentru că România a devenit un stat eșuat, un stat mafiot. Alături de cei doi președinți, o contribuție importantă în eșuarea și mafiotizarea statului român a avut și premierul de tristă amintire Victor Viorel Ponta.

Verdict american ferm: alegeri neviciate, rapoarte secrete falsificate

Vreme de patru luni pe muchie, înalții demnitari din CSAT, CCR și serviciile secrete nu au fost în stare să prezinte vreo dovadă în sensul vicierii rezultatelor din primul tur al scrutinului prezidențial prin ingerințe externe sau interne. Noua administrație americană și-a exprimat de la început stupefacția și suspiciunea față de hotărârea Curții Constituționale din 6 decembrie 2024 și hotărârea CSAT din 28 noiembrie 2024, începând cu fiul cel mare al președintelui SUA, Donald Trump junior, și cu reprezentantul său guvernamental special Elon Musk și continuând cu vicepreședintele J.D. Vance. Vicepreședintele american a acuzat pe șleau la Conferința pentru Securitate de la Munchen că alegerile prezidențiale din România nu au fost viciate și că o agenție secretă a prezentat un raport falsificat cu privire la presupuse ingerințe externe. Agenția secretă la care face referire vicepreședintele Vance este principalul serviciu secret de informații al României, SRI, care a menționat în raportul prezentat CSAT că au fost semnalate în jur de 8.500 de ingerințe cibernetice externe, din care nu a putut fi prezentată ulterior nici măcar una ca dovadă. Este de mirare că un serviciu al cărui director interimar, Răzvan Ionescu, este cibernetician de profesie (fiind absolvent al Facultății de Cibernetică din cadrul Academiei de Științe Economice) și care se fălește de mulți ani cu departamentul său de CYBERINT (război cibernetic), condus de fanfaronul general Anton Rog, a putut să falsifice realitatea într-un asemenea mod.

În pofida evidențelor și a reacțiilor principalului nostru partener strategic, ministrul de Interne Cătălin Predoiu a susținut sentențios, pe un ton milițienesc, că alegerile prezidențiale din România au fost viciate. Deține fandositul și sâsâitul Predoiu jnformații mai concludente de la serviciul de doi bani și un sfert al Ministerului de Interne, care nici măcar nu are atribuții în materie, decât Comunitatea de Informații a Statelor Unite (FBI, CIA, NSA, serviciul secret al Pentagonului)? Mă îndoiesc. Deși au trecut patru luni de la adoptarea hotărârilor CSAT și CCR, procurorii români n-au deschis nicio investigație pe tema anulării nelegale și neconstituționale a alegerilor prezidențiale, nici la nivelul Parchetului General (PÎCCJ) nici la nivelul DIICOT.

Conform unor surse românești și americane, la București se află de mai multe săptămâni o echipă semnificativă a FBI, care efectuează investigații pentru conspirație și periclitarea securității naționale a Statelor Unite, având în vedere că, prin lovitura de stat din decembrie 2024, a fost grav încălcat parteneriatul strategic special de către un aliat major din flancul estic al NATO, prin nemulțumirile și protestele cauzate în contextul războiului din Ucraina fiind puse în pericol bazele și efectivele militare americane din România. Dosarul este aproape finalizat și se așteaptă arestări la nivel înalt. Posibile după vizita anunțată pentru săptămâna viitoare, pe tema anulării alegerilor prezidențiale, a unei delegații importante a Congresului SUA în țara noastră. Cert este că șefii cu musca pe căciulă din CSAT, CCR și serviciile secrete transpiră și tremură de câteva săptămâni.

Valer Marian