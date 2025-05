Din nou votez răul cel mai mic!

Noi trăim într-o societate capitalistă care este bazată pe producere de profit pe toate planurile : de la populație la companii și până la stat. Așa funcționează capitalismul.

Dar acum am de ales între :

A. România socialistă condusă de PSD divizat, de un PNL retrograd și UDMR de neschimbat, mereu săracă și îndatorată dramatic

și

B. Întunericul din zona anti-europeană care va produce dezastrul în "capitalismul-sistem" al economiei.

Nu am speranțe că țara noastră se va redresa. Ne trebuie un premier care să repare răul imens produs de Ciolacu-Ciucă-Iohanis și noi cei care i-am ales. Singura voce din zona de sus a politicului, auzită de mine, care a spus clar ce trebuie să facem este a lui Bolojan. Ca să ajungă domnia sa premier este nevoie să fie susținut de PSD. Și nu este.

Ce are de făcut viitorul președinte?

Să muncească cu guvernul ca să salveze economic mai întâi țara și apoi să o pună pe un traseu profitabil.

Ce au de făcut votanții?

Să salveze mai întâi de la dezastru țara.

De ce am ajuns aici ?

Iată ce am în față să votez și care sunt opiniile mele ca un votant cu școli mai multe, care gândește și se informeaza cum poate:

Nicușor Dan - un om care se uită în jos când vorbește cu cineva, foarte respectuos și educat, un manager modest dar care are curaj să se opună, nu caută soluții rapide niciodată ci preferă să blocheze. Varianta cu el ca primar a redus mafia la tăcere uneori dar nu a rezolvat problemele urbanistice. Centrul capitalei este plin de cladiri care stau să cadă, de dărâmături interbelice care asteaptă autorizatii de consolidare de ani de zile. Clar vrea spre EU și NATO. Nu știu cum va putea comunica cu șefii de state având privirea plecată într-o parte și vorba lipsită de melodia convingătoare de orator.

Faceți o paralelă : Macron - Nicușor Dan !

Concluzie : nu va putea salva economic dar va susține salvarea. Va fi conflictual cu guvernul și cam atât.

George Simion - un politician de un populism de tip "Cațavencu" 100%, care nu se adresează populației educate. Nu are planuri de țară ci doar promisiuni de de răzbunare și cadouri către populația săracă. Nu are cum dialoga cu guvernul decât dacă PSD face alianță cu AUR. În acest caz economia nu poate fi salvată pentru că măsurile ce trebuiesc luate nu le convin deloc. Va critica EU și NATO pentru electoratul lui dar nu va acționa împotrivă.

Faceți o paralelă : Macron - George Simion !

Concluzie : nu va schimba nimic în bine.

Crin Antonescu - un politician cu experiența trecutului și care știe cum să joace. Educat și uneori naiv, isteric și orgolios, orator versat și cu privirea sus. Cu răspunsuri politice, care atunci când vrea, nu spun nimic. Stie ce este capitalismul dar mai știe că trebuie să serveasca interesele alianței. Dacă guvernul va zice să facă ceva, el va face până la limita unui pericol iminent cănd se va opune. Este foarte clar pentru EU și NATO. Nu are ceea ce are Bolojan : voința de a spune ce trebuie de făcut. Dar are ceea ce nu are Bolojan : carismă.

Faceți o paralelă : Macron - Crin Antonescu !

Concluzie : Se va lupta să susțină evitarea colapsului economic dar nicidecum să schimbe ceva care să ne pună definitiv pe picioare.

Victor Ponta - este mult peste George Simion și are un tupeu exemplar. Știe toate cotloanele politicii. Este un anti-european mai "light", uns cu o mie de alifii împotriva rușinii și are un discurs aplicat care ne aduce aminte de evenimentul roșu de pe Stadionul Național. Are un scop clar ca să schimbe mafia actuala PSD cu o alta care îl susține pe el.

Va critica EU și NATO ca și Simion și tot pentru electoratul lui, dar nu va acționa împotrivă. Uneori va susține EU dar foarte "light".

Înțelege economia capitalistă dar o vrea pe cea pe care o știe el. Cea a profitului de grup de interese prin menținearea bazei majoritare de votanți săracă dar cu angajați la stat bine plătiți.

Faceți o paralelă : Macron - Victor Ponta !

Concluzie : Va schimba o mafie cu alta și se va preocupa să nu intrăm în colaps. Ca să funcționeze totuși capitalismul lui.

Nu am speranțe că țara noastră se va redresa. Am speranța că nu vom intra în incapacitate de plată. Am speranță de la EU în acest sens și mai ales de la Franța.

În rest, vreau să nu plec din țară, vreau să trăiesc aici... să merg la Brezoiul de Blues și să vorbesc romănește în fiecare zi. Vrea să fiu fericit în felul meu. Vreau asta. E prea mult ?

Mike Godoroja

2 mai 2025