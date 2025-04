Scrisoare imaginară a dlor Ciolacu & Bolojan către Donald Trump

M-am încumetat, în mediocritatea mea, să-mi imaginez, iată, o scrisoare a celebrului cuplu Bolojan-Ciolacu, cel care stă nelegitim în fruntea poporului, către Donald Trump și administrația de la Casa Albă.

„Domnule Trump... ce naiba de adevăr să vă spunem despre România? Ne considerați neomarxiști, dar nu e drept. Noi suntem niște bieți oameni simpli. Mult prea simpli, dar nu atât de proști încât să nu ne prindem că doar în politică putem să ne descurcăm. Neam de neamul nostru a reușit asta, încă de pe vremea lui Ceaușescu. N-au fost nici ei comuniști, dar trebuiau să trăiască bine, să-și salveze familiile, să-și trimită copiii la școală, la burse... Haideți, dom Donald... Dăm și noi ceva... facem să fie bine...

Credeți că nouă ne pasă, sau o iubim pe Ursula? A trebuit să facem cumva să ne punem copiii în funcții, să-i băgăm în politică, să ne salvă, averile imense, amantele și să mai aruncăm și ceva celor care s-au prins că dacă nu ne ling pe noi în cur, vor rămâne bieți sărăntoci... Noi suntem de vină că Dumnezeu nu ne-a dat minte, că nu suntem pricepuți la nimic? De asta am fost puși în situația să ne turnăm între noi și să ne arestăm? Credeți că ne-a fost ușor, dom Donald? Câte sacrificii a trebuit să facem, să-i convingem pe "șefii la Europa" că o să-i slujim fără crâcnire, că o să le dăm tot ce vor din bogățiile țării?

Credeți că de treizeci de ani ne-a fost ușor să facem ca ţara să fie îngropată în datorii, la limita de „nerecomandat pentru investiţii"? Credeți că ne-a fost ușor să aducem România în situația de a fi considerată stat de drept pus sub semnul întrebării în evaluări internaţionale? Credeți că ne este indiferent că dumneavoastră ne dați exemplu negativ Lumii, că n-am avea capacitatea de a organiza alegeri libere şi corecte? Dar cum am fi putut rezolva să rămânem tot noi și neamul nostru al putere? Credeți că nu ne doare că am provocat un nou efect international de mineriadă datorită anulării ilegale a alegerilor prezidenţiale? Cum să fi putut face toate astea altfel, dom Donald?

Acum, spuneți și dvs: să-i fi ascultat pe boii de contribuabili și să fi plecat cu toții din politică? Să-i fi ascultat, să le fi dat dreptate la alegerile parlamentare, când cu toții ne-au transmis că nu ne mai vor? Când ne-au spus că suntem doar niște profitori ai U.E.? Dom Donald. Haideți să vedem, poate putem aranja ceva. Să facem să fie bine... Ce frumos era când lingeam clanțele ambasadei Americii... Nu vreți să fie la fel? Ce minunat a fost când mizerabilul și sceleratul Băsescu, pe care Biden l-a susținut, declara public, că trebuie să vă s... p... și vă alinta cu supranumele de "marele licurici"? Nu ne credeți pe proști, dom Donald. Avem, și noi, metale rare și uraniu, dom Donald...

E drept, am stârnit jihadul contra presei neînregimentate. Da, e adevărat, dăm amenzi televiziunilor sau radiourilor care nu difuzează propaganda oficială, interzicem pe rețelele de socializare jurnaliști cunoscuți, chiar dacă în România nu s-a declarat încă Legea Marțială. Nici nu s-a impus cenzura în mod oficial. Dar ce să fi făcut altceva, dom Donald? Am avut încotro? Așa e, au apărut instituții de cenzură, care se ocupă exclusiv cu îngrădirea libertății de exprimare. Făceți-vă că nu vedeți că se încalcă peste măsură libertatea de exprimare, dreptul la opinie. E drept, sună a Orwell, dar a trbuit să decretăm: "Informați-vă doar din surse oficiale! Și, dacă nu te supui vei fi executat cu amenzi. sau interzis. Chiar așa v-a deranjat asta?

Spuneți, dom Donald, ce să fi făcut? Știți că n-avem idei, și doar interdicțiile și teroarea credem, ca și Ceaușescu, că cenzura e cea mai bună! Ne-am inspirat de la părinții și bunicii noștri și am coborât în istorie. Ne-am gândit că reluarea în formă actuală a "Tezelor din aprilie" este, iarăși, soluția! Cum, nu vă amintiți ce a fost cu asta?

Tezele din aprilie sunt "alintul" pe care părinții noștri, pe atunci așa-ziși comuniști l-au dat discursului susținut de Nicolae Ceaușescu la plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 6-7 aprilie 1971. Acest discurs a marcat începutul unei perioade de întărire a controlului ideologic și de reîntoarcere la un comunism dogmatic, inspirat de modelul chinez și nord-coreean.

E mai simplu așa, dom Donald, să facem precum tătucul Ceaușescu, care a prezentat "o serie de măsuri" menite să consolideze controlul partidului asupra culturii, educației și vieții sociale. Adică, întărirea educației ideologice marxist-leniniste - promovarea comunismului ca singura doctrină acceptabilă și eliminarea influențelor „nocive" din Occident. Controlul strict asupra culturii și literaturii - promovarea unui conținut care să reflecte „realizările" socialismului, în detrimentul creației libere.

Îndrumarea artei spre realismul socialist - eliminarea tendințelor experimentale sau abstracte în artă și literatură. Combaterea influențelor străine - descurajarea consumului de produse culturale occidentale, inclusiv muzică, filme și literatură. Mobilizarea tineretului în slujba socialismului - creșterea influenței organizațiilor comuniste în viața tinerilor și promovarea unui spirit revoluționar.

Cenzura și supravegherea presei - impunerea unei linii editoriale stricte pentru toate publicațiile. Asta a făct Ceaușescu, vechiul marxist, iar noi am hotărât că trebuie să facem la fel, cu neomarxismul. Exact același impact se așteaptă și acum, când n-avem încotro și trebuie să impunem din nou cenzura. Am vrea ca mobilizarea tineretului din timpul lui Ceaușescu să fie posibilă și azi. Am vrea să dăm ceva bani ONG-urilor, dar ați tăiat fondurile USAID... Ne bazăm pe Ursula, o vreme, dar nu va fi suficient. Iar să scoatem noi, bani din buzunar, este exclus. Noi, după cum știți, ne-am îmbogățit greu... Chiar și micile șpăgi la presă, am încercat să nu le dăm din buzunar... Am căutat să le plătim cu banii altora... E adevărat! Nu prea suntem generoși... Asta e...

Istoria noastră ceaușistă, moștenită din tată în fiu, trebuie neapărat repetată. Așa va fi și acum. Atunci, măsurile au condus la o întărire a cenzurii și la o limitare severă a libertății de exprimare. Intelectualii și artiștii care nu se conformau au fost marginalizați sau persecutați. Trebiuește să instituim, așa cum au făcut cei din generația "vechio-marxistă" o cenzură, o frică și o supraveghere drastică și totul va fi bine, și liniște. Vom schimba, totuși ceva: in locul cultului personalității lui Ceaușescu, cal care s-a amplificat atunci, vom adopta cultul personalității lui Bolojan, ca cel mai mare vopsitor și asfaltator de străzi dintre primari.

Ne întrebați cum am ajuns de la a s... p.... lui Biden, la s... p... lui Macron și Ursulei. Așa e. dar, spuneți și dvs, ce am fi putut face? La alegeri, românii ne-au spus să plecăm, Naibii, să nu ne mai vadă. Singurii care ne garantează rămânerea la putere și privilegii sunt ei, dom Donald! Dumneavoastră ați luat mâna de pe noi... Credeți că îi iubim cu adevărat? Nici vorbă! Adevărul curat este că am s... p... oricui ne garantează că vom fi tot noi la putere...

Dar dom Donald: vă rugăm să nu rupeți "Parteneriatul Strategic", așa cum ne-ați retras , în anii 80 Clauza Națiunii celei mai favorizate. Nu retrageți unitățile americane din România. Posibilitatea de a fi ai apărați de filfizonul mascat în Napoleon, Emmanuel Macuron ne îngrijorează mult, deși nu putem să recunoaștem...Făceți-vă că nu vedeți că nu respectam elementarele Drepturi ale Omului , că arestăm oamenii de pe stradă sau la 6 dimineața din casele lor sub privirile înspăimântate ale copiilor! Și mai ales, nu comparați "Tezele lui Ceaușescu din Aprilie", cu ce facem noi acum. O facem doar ca să ne păstrăm pentru noi și ai noștri privilegiile, impunitatea și averile. O facem pentru că altfel pierdem tot! Nu spuneți că ce facem noi acum este o „mică revoluție culturală" în România, asemănătoare celei promovate de Mao Zedong în China, sau cu regimul din Iran. Treceți peste toate mizeriile, uitați-vă în altă parte! Cu, sau fără noi, tot veți rămâne o mare națiune... Semnează: Slugile dumneavoastră prea plecate.

Octavian Hoandră