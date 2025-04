Înțeleg că Nicușor Dan intră la pușcărie dacă nu ajunge președinte

Este scenariul care începe să se prefigureze în urma dezvăluirilor din ziarul Cetățeanul și de pe canalul youtube Stakeborg. Nicușor Dan nu a pus în aplicare zeci de hotărâri judecătorești definitive fiind amendat de Inspectoratul de Stat în Construcții, pentru că a aprobat mai puțin de jumătate din cele 2.600 cereri de emitere a certificatelor de urbanism.

Amenzile primite în nume propriu au fost plătite de Nicușor Dan din bugetul Primăriei. După ce a pierdut zeci de procese, Nicușor Dan a angajat fără licitație firme de avocatură remunerate în ultimii 3 ani cu 11 milioane de euro din bani publici, deși Direcția Juridică a Primăriei are 80 de salariați. Sebastian Burduja, ministrul Energiei a declarat că Bucureștiul este în pragul colapsului financiar după 5 ani de administrație Nicușor Dan.

Singurul motiv pentru care primarul general candidează la președinția României, nu este acela de a salva țara din ghearele izolaționiștilor, are cine s-o salveze, ci pentru că fuge de datoria de 4,7 miliarde de lei a Primăriei. Că din această datorie, Elcen, compania Ministerului Energiei are de încasat 1,25 miliarde de lei. Că Termoenergetica, compania proprie a Primăriei va intra în insolvență pentru că n-a mai fost plătită.

Conform Codului Penal, faptele lui Nicușor Dan de abuz în serviciu, de a nu pune în aplicare hotărârile judecătorești privind cererile de emitere a certificatelor de urbanism cauzând pagube ori vătămări ale drepturilor sau intereselor legitime ale unor persoane fizice sau juridice se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică.

Nicușor Dan se dovedește a fi un vânător de imunitate mai disperat decât Klaus Iohannis, care fugea de problemele penale generate de falsurile privind situația juridică a caselor pe care le-a achiziționat. Șansele lui Nicușor Dan de a-i mai păcăli o dată pe români, după ce i-a înșelat de două ori pe bucureșteni, sunt nule.

Cornel Ivanciuc