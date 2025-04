Jumulitorii de "lebede negre" au intrat in scena

Pe ultima suta de metri a campaniei electorale s-a dat startul la evenimente care sa schimbe radical tabloul. Ceea ce s-a intamplat la Curtea de Apel Ploiesti cu asa-zisa decizie de suspendare a hotararii CCr de anulare a primului tur al alegerilor prezidentiale, la acest capitol se incadreaza!

Nu era un eveniment care sa schimbe lucrurile, era doar o decizie care sa zgandare perceptiile, sa reaprinda tensiunile inainte de vot... Acel judecator stia foarte bine ca decizia sa nu poate sta in picioare la ICCJ. Precedentele de acolo sunt clare iar ICCJ i-a anulat hotararea. In opinia publica asta nu va conta. Perceptia e mai presus de realitate intoadeauna si din acest punct de vedere se va vedea in scurt timp cui a folosit!

Acum, pentru cei care nu stiu sau nu isi mai aduc aminte, cele mai importante alegeri din Romania au fost mereu perturbate de...evenimente aparute brusc si care se incadreaza la capitolul LEBADA NEAGRA. Sa ne amintim in treacat o serie de smecherii care au influentat decisiv alegeri sau referendumuri!

-in 2004 cand candida pentru primul sau mandat la Cotroceni, Basescu a lansat puternic ideea de frauda electorala de 160 de mii de voturi. Voturi anulate care ar fi fost redirectionate. Cum atunci parlamentarele si primul tur prezidentialelor se desfasurau simultan, alegatiile lui PETROV au facut diferenta in cel de al doilea tur pentru Cotroceni, pe care l-a castigat la mustata! Ulterior s-a dovedit ca nimic nu fusese fraudat!

-In 2009 Geoana pierdea la mustata in turul 2 in fata lui Basescu dupa ce castigase la vot in tara dar rasturnarea a venit din...diaspora, 70.000 de voturi au facut diferenta!

Au fost atunci doua lebede negre: prima, Geoana in vizita la rusi- deci e pro rus-o insinuare care peste timp avea sa-si dovedeasca lipsa de continut din moment ce Geoana a ajuns secretar general adjunct la NATO. A doua, venita in serie cu prima: Geoana la Vintu. Vizita a existat , problema e cine a pus la cale capcana in care a cazut respectivul. Cele doua au avut un scop clar si multi nu au mai analizat felul in care a rasturnat Basescu peste noapte rezultatul, crezand ca rusii si Vintu l-au facut sa piarda natural!

- sa nu uitam nici de Referendumul pentru Familie, pentru ca"Dragnia". A cazut prin nevalidare si pentru ca multi au picat in plasa acelei propagande ca e pentru ca Dragnea sa ramana la putere acest referendum!

- nu trebuie sa sarim nici peste alegerile prezidentiale din 2014. Alea in care Ponta castiga detasat primul tur in batalia cu KWI, la o distanta de 10%. Va mai amintiti ce s-a intamplat intre cele doua tururi? A izbucnit scandalul "diaspora nu este lasata sa voteze". Se cerea suplimentarea sectiilor de votare in afara Romaniei , ceea ce era o capcana. Daca s-ar fi facut asta alegerile erau pasibile de anulare pentru ca e interzis de lege sa schimbi conditiile in plin proces. Dar pentru ca nu s-a acceptat, de vina sunt Ponta si PSD ca au impiedicat votul!

In exemplele de mai sus nu era vorba despre probleme reale, erau capcane in care au picat fie candidatii fie oamenii de buna credinta care au si crezut ca acele lucruri sunt de o importanta capitala cand de fapt erau lipsite de continut!

Răzvan Dumitrescu

P.S. Urmeaza ultima saptamana de campanie. Cum din punct de vedere al psihologiei maselor expertii stiu ca uitarea survine in proportie covarsitoare dupa 72 de ore de la eveniment, asteptati-va la inca cel putin doua LEBEDE NEGRE care sa se lege intre ele ca o punte pentru a influenta eficient alegerile din 4 mai!