Centrala șpăgii nu e gata nici după 10 ani!

Imaginea neputinței absolute a coaliției PNL-USR-PSD-UDMR: toate cele patru partide se străduiesc de 10 ani să termine o amărâtă de centrală la Iernut și nu reușesc decât să fie din ce în ce mai ridicole.

Contractul a fost semnat, în 2016, de către guvernul USR-PSD-PNL condus de Dacian Cioloș, cu o firmă, Duro Felguera, cu multiple probleme, inclusiv o investigație penală pentru o șpagă de 120 de milioane de euro dată în Venezuela. Centrala trebuia să fie gata în ianuarie 2020, dar guvernarea PSD (2017-2019) a fost incapabilă să finalizeze lucrările.

Guvernul PNL condus de Ludovic Orban nu a făcut decât să prelungească contractul până în decembrie 2020, deși legal nu putea să o facă. Dar centrala tot nu s-a terminat. Abia în iunie 2021, spaniolii sunt alungați de la Iernut. Dar doar pentru a fi chemați înapoi în 2023, ba chiar au primit și 70 de milioane de euro în plus față de suma inițială! Autorul: Marcel Ciolacu, în urma unei înțelegeri cu premierul socialist spaniol, Sanchez.

Spaniolii lui Sanchez ratează și următoarele termene de finalizare a centralei. Burduja, ministrul liberal al energie, aruncă, în 2024, un nou termen pentru finalizare: decembrie 2024, fix după alegeri. Evident că era o minciună, spaniolii nu au respectat nici acest termen. Dar au mai primit niște bani în plus. Nou termen anunțat de Burduja: 2 iunie 2025, tot după alegeri. Plus niște bani în plus pentru spanioli.

Evident că, o săptămână după alegerile din 2025, apare noul anunț: nici în iunie 2025 nu va fi gata centrala. Între timp, spaniolii protejați de Sanchez, Ciolacu, Burduja și cine mai știe cine, se apropie , a patra oară, de insolvență la ei acasă. Compresoarele instalate la Iernut deja s-au stricat și sunt trimise la reparație în coreea, deși nu au lucrat nicio zi. Procurorii sunt ocupați cu arestarea celor care mârâie la regim pe Tik Tok, nu au timp de asemenea mizilicuri de câteva sute de milioane de euro, iar activiștii anti-corupție își fac selfie-uri cu Nicușor Dan la Cotroceni.

Noua coaliție USR-PNL-UDMR-PSD, invocând greaua moștenire lăsată de coaliția PSD-PNL-UDMR, anunță deja creșteri majore de prețuri la energie, începând cu 1 iulie 2025. Centrala de la Iernut rămâne, însă, neterminată, ca un simbol al neputinței unei coaliții cu 70% în Parlament.

Petrișor Peiu