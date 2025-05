Vă anunț că contul meu de Facebook a fost închis aseară. Probabil că așa vor face și cu cel de TikTok. Vă invit, deci, să repostați aparițiile mele publice. Eu o să-mi deschid, probabil, un canal pe Telegram.

Așadar, fac azi următoarea afirmație: în actualul context geopolitic-regional, cu SUA ce părăsește zona, mă voi declara pro-rus în interes național. Voi milita pentru un parteneriat strategic România-Rusia fondat pe criterii civilizațional-ortodoxe. Cred că e singura variantă în care evităm intrarea în război. Ne putem recâștiga prosperitatea, dar și păzi resursele naturale de jaful occidental programat. Știu că intrigă ce afirm, dar nu cred că mai șochează, în niciun caz, pe românii raționali. Nu vreau să epatez sau să obțin vizibilitate. Sunt convins că fac un gest de responsabilitate. Se va specula că mă pun rușii, se va relua placa cu putinismul meu. Cum nu mi-a păsat nici până acum, e limpede că o să ignor, dar subliniez că n-am avut contacte cu liderii ruși de peste 10 ani, chiar nici cu ruși simpli. Se poate verifica lesne în cazul unui tip atât de monitorizat ca mine. Afirmațiile mele ar apărea chiar banale prin vecini, acolo unde Ungaria, Serbia și Slovacia au parteneriate strategice cu Rusia și n-au pățit nimic rău, ba doar au beneficiat, pentru că asta le-a deschis porțile și la investiții din partea Chinei și le-a dat acces și la celelalte piețe din BRICS+. Acest parteneriat cu Rusia i-a așezat în tabăra țărilor în curs de dezvoltare, tabără care conduce acum lumea. Noi am rămas pe partea imperiilor apuse sau decăzute din lumea euroatlantică.

Revin la alegerile fraudate de la noi - despre acestea tot doar Rusia a comentat în plan internațional, SUA și UE au stat pe modul MUCLES. Votul românilor a fost majoritar anti-Nicușor Dan, nici măcar n-a fost pro-Simion, ci a fost un vot suveranist pentru apărarea țării de evidentul rapt ce se pune la cale. De unde știau românii asta? Simplu: avem experiența privatizărilor de acum 20 de ani ce au secătuit bugetul, toate justificate prin afirmații de tip Adrian Năstase, „că altfel nu ne primeau în UE". Așa e. Și atunci noi am dat țărilor UE: petrolul, gazele, sistemul bancar, metalurgia, distribuția de gaze și energie electrică; francezii, nemții, britanicii, austriecii, italienii, olandezii, toți s-au îndestulat de la „idioții de români", cum ne apelează ei. În plus, le-am oferit pe gratis forța de muncă validă și calificată prin cei circa 5 milioane de români ce azi sunt în Occident. Îi întreb acum, ce mai vreți, mă? Onoarea și nevestele, occidentalilor? Onoarea ne-ați luat-o, băi, odată cu lipsa noastră de reacție la abuzurile voastre! Chiar și nevestele multor români, ce au acceptat ca ele să se prostitueze sub masca unor ocupații de badante sau culegătoare sezoniere, dacă nu chiar prostituate de-a dreptul, ca să-și poată întreține copiii sau poate soțul puturos sau părinții pensionari și poate bolnavi. Am sperat că revenirea lui Trump va fi ceva bun și pentru noi, am luat o nouă leapșă. Acesta nu doar că nu ne-a băgat în seamă, așa cum o face azi cu suveraniștii din Polonia, pe al căror candidat l-a primit la Casa Alba alaltăieri, dar Trump mai și spală putina și a cedat Rusiei influența geo-militară la Marea Neagră. A devenit limpede că SUA a plecat deja din zona noastră, din moment ce a ignorat cu bună știință furtul alegerilor de la noi, deși Nicușor Dan e ostil administrației prezidențiale Trump, deci de la ei degeaba mai așteptăm ceva. Revenind la ruși, e clar că nu vor să ne ia nimic, au tot ceea ce avem și noi, multiplicat. N-au democrație ce-i drept, doar una mimată, dar noi suntem într-o situație și mai proastă. Spre comparație, UE nu mai are nici măcar democrația ce ne-a atras după 1989 și e în căutare de bani, piețe și resurse, de la gaz la aur.

Înainte să argumentez în plus afirmațiile din titlu, îi anunț pe toți delatorii mei că abia de acum înainte mă pot eticheta ca pro-rus; timp de peste 20 de ani, au făcut-o fără a avea o bază. Chiar zilele trecute, doar pentru că am anunțat că Putin și-a desemnat fostul guru de la Kremlin, pe Vladislav Surkov, să monitorizeze situația din România, dar și din Ucraina și Moldova, niște acoperiți din presa noastră m-au și desemnat rapid c-aș fi vreun ofițer de legătură cu sarcini operative. Am avut destule întâlniri cu rușii importanți în ultimii 25 de ani, puteam să mă întâlnesc chiar și cu Putin și o să-i explic altădată de ce anume n-am făcut-o, dar subliniez că rușii mi-au făcut onoarea să nu încerce să mă recruteze, așa cum au făcut-o americanii sau francezii atunci când am avut șansa să studiez în SUA și Franța.

Să argumentez pe scurt afirmațiile din titlu. Referitor la război, mă sună mulți cunoscuți, neliniștiți că ajungem carne de tun, în mod similar cu ucrainenii, în viitorul război UE cu Rusia, dus prin proxy de tip România. Acesta e primul motiv pentru care militez pentru parteneriatul strategic cu Rusia. Putem porni de la trecutul comun, fie el și comunist, și să-l așezăm pe fundamente comune de tip civilizațional-ortodoxe. Nu înseamnă că suntem anti-europeni dacă nu ne dorim război cu Rusia, ci exact inversul, pentru că astfel ne și protejăm valorile adevărate europene, care nu sunt cele enumerate de către Ursula, ci sunt: civilizația, religia, istoria, multe altele. UE în forma dorită azi, o federație de state cu leadership comun, proiect militar comun, valori comune, nu corespunde nici măcar principiilor fondatoare ale UE. Cum ne putem păstra noi civilizația, religia, fără o putere garantă în spate? Toate țările din UE s-au uniformizat și au decăzut din punct de vedere civilizațional; acolo unde religia creștină era foarte puternică, acum este ocultată și batjocorită. Cum se vor mai apăra acestea de valuri de imigranți, care o să vină în continuare peste Europa? E limpede că vor fi decimate din punct de vedere cultural sau civilizațional. Referitor la recâștigarea prosperității, noi vom reuși asta doar dacă ne administrăm singuri resursele. Avantajul cu Rusia e că nu e interesată de ale noastre, are din toate înzecit, de la gaz și petrol, la aur și metale rare, nu mai vorbesc despre agricultură și zootehnie. UE e clar că vrea să ni le preia, după modelul de acum 20 de ani; e limpede, deci, că noi ni le putem păstra doar dacă ne putem pune sub protecția unui vecin ca Rusia, altfel vom fi jefuiți din nou. În fine, SUA a plecat din zonă doar că n-a anunțat public încă. Nu-i vorbă, pe noi, românii, America nu ne-a ajutat cu nimic, nici măcar cu vizele. Ei bine, acum avem de optat între UE și Rusia ca parteneriate strategice; China poate veni către noi în ambele scenarii. O parte dintre români vor încă cu UE, mulți dintre ei au votat cu Nicușor Dan doar din acest motiv. Eu nu fac parte în această categorie, ba pot să argumentez că UE este deja într-o degringoladă urmată de o prăbușire bruscă. Ieri am prezentat și motivele, dar și declanșatorul românesc (Gușă: Alegerile românești, declanșatorul prăbușirii UE, pe filieră franceză. "Unde democrație nu e, nimic nu e, nici UE nu mai e!" - Solid News). E limpede că, deocamdată, eu fac parte dintr-o minoritate, dar în niciun caz nu sunt singurul ce va milita pentru un parteneriat strategic cu Rusia ce să ne aducă protecție și beneficii. Cum unii vor cu UE, tot la fel vreau și eu cu Rusia, deoarece consider că UE e noul URSS. Și înainte de 1989 nu i-am vrut, pentru că nici în Moscova de atunci nu erau prizate democrația și creștinismul, la fel ca acum la Bruxelles. Ba chiar Bruxellesul mi se pare mult mai periculos acum chiar decât Moscova de atunci, și pentru faptul că, de când a sărăcit, vânează resurse în țări unde democrația e abolită, ca România, dar și, așa cum spunea regretatul și marele Bartolomeu Anania, Europa de azi e și Sodoma, iar asta nu vreau cu niciun chip și cu orice risc. Să fie limpede, eu nu fac prozelitism nici măcar la nivelul celor doi copii ai mei, absolvenți de universități occidentale prestigioase - își vor urma drumul în viață așa cum vor considera ei - și nici nu o să militez de la microfonul Gold FM, acolo unde sunt moderator și sunt dator să fiu neutru și obiectiv. Dar o să fac analize publice, pe unde o să mai pot, deoarece cenzura e cvasitotală, și o să demonstrez în plus și argumentat ceea ce azi afirm în mod succint.

Cozmin Gușă