Misterul convorbirii Trump - Nicușor se va lămuri rapid

Mandatul lui Nicușor Dan a devenit deja, în numai cîteva zile, o colecție de ciudățenii fără precedent, iar aseară s-a mai adăugat una: telefonul care ba a venit, ba nu a venit de la președintele SUA. Vestea bună e că ne vom lămuri rapid, cel mai probabil pînă mîine, legat de importanța discuției.

Să o luăm metodic. Aseară, tîrziu, presa începe să dea pe surse că Donald Trump l-a sunat pe președintele Nicușor Dan.

"Principalele teme de discuție între cei doi lideri au fost subiecte de interes comun, precum securitatea în estul Europei, energia și războiul din Ucraina.Discuția telefonică dintre cei doi lideri a durat aproximativ 10 minute", a informat postul Digi24, care a mai menționat că "Donald Trump a fost foarte „călduros" și l-a invitat pe Nicușor Dan să efectueze o vizită oficială în SUA. La rândul său, președintele României l-a invitat pe liderul american să vină în țara noastră". Conform unor surse oficiale citate de Antena 3, apelul telefonic s-a derulat la ora 20:00, ora României.

Miezul nopții a sosit fără să vină o minimă confirmare oficială a dialogului, în schimb presa prezidențială exalta fără număr. Donald Trump nu mai era "prietenul lui Putin", ci "cel mai puternic lider al planetei".

Azi dimineață, stupoare: abordat de ziariști la conferința regulată din fața casei, Nicușor Dan a răspuns, sec: nu confirm, nici nu infirm.

"Sunt convorbiri telefonice cum a fost cu doamna von der Leyen ieri dimineață pe care s-a agreat dinainte ce se comunică, sunt alte convorbiri telefonice, deci nu confirm, nu infirm, pe care nu s-a agreat și atunci nu o să fac niciun comentariu", a spus el, băgînd pe toată lumea în ceață.

La 12 și un sfert, brusc, apare un comunicat pe contul de X al lui Nicușor:

"Am fost onorat să vorbesc cu @POTUS și să-i mulțumesc pentru felicitările călduroase și leadership-ul puternic. SUA este cel mai apropiat aliat și partener strategic vital al României. Am reafirmat angajamentul meu ferm de a aprofunda Parteneriatul nostru Strategic în toate prioritățile comune. Aștept cu nerăbdare cooperarea strânsă cu Președintele Trump și Administrația sa. Dumnezeu să binecuvânteze prietenia durabilă dintre România și SUA!".

E foarte interesant cum într-o discuție de 10 minute care include și translatorii - nu vorbești direct cu POTUS dacă nu stăpînești perfect engleza pentru a evita erori - a fost timp pentru felicitări, mulțumiri, angajamente politice, invitații reciproce în vizite oficiale, securitatea în estul Europei, energia și războiul din Ucraina. Trebuie să fi vorbit foarte rapid, stil oltenesc.

Pînă la această oră nu ne-am dumirit de ce a fost nevoie de 16 ore pentru ca cetățenii români să aibă minima confirmare oficială a discuției cu Trump și ce anume s-a discutat exact, pentru că postarea lui Nicușor nu e prea generoasă. Pînă la ora asta nu există nicio confirmare din partea americană, dar ne vom lămuri azi, cel mai tîrziu mîine.

În practica politică americană, discuțiile precum cea de aseară cu președintele României sunt consemnate riguros pe siteul Casei Albe în comunicate de presă, declarații oficiale sau rezumate publicate la rubrica Briefing & Statement, relatarea purtînd numele de Readout sau în secțiunea Press Briefings.

Un „readout", care de regulă e un text scurt și concis, oferă data apelului, participanții (de ex.: „President Trump spoke today with President Nicușor Dan of Romania"), subiectele discutate (securitate, relații bilaterale, situația din regiune etc.) și un rezumat diplomatic al tonului convorbirii (ex.: „reaffirmed the strong bilateral relationship").

Dacă discuția este considerată sensibilă sau confidențială (de exemplu, legată de securitate națională sau negocieri diplomatice delicate), este posibil ca detaliile să nu fie publicate imediat sau să fie menționate doar vag, fără a se specifica conținutul exact al convorbirii. Convorbiri care includ invitații la vizite oficiale este exclus, însă, să nu fie menționate.

Convorbirile informale sau de curtoazie, cum ar fi doar felicitări pentru alegeri, pot fi menționate succint sau deloc, în funcție de importanța lor percepută. Totuși, trebuie spus că Donald Trump a consemnat în scris zilele trecute chiar și un mesaj de felicitare cu prilejul zilei naționale a Cubei, țară nu foarte apropiată de SUA, ori discuția telefonică avută recent cu președintele El Salvador.

În concluzie, după convorbirea între președintele Donald Trump și președintele unei țări membre NATO și aflate în Parteneriat Strategic cu SUA, Nicușor Dan, este inerent un comunicat oficial pe site-ul Casei Albe, mai ales dacă, așa cum spuneam, discuția a avut un caracter oficial, cum ar fi o invitație la Casa Albă. În cel mai rău caz, anunțul va fi făcut doar pe contul de Truth Social al lui Donald Trump, ceea ce ar însemna o decădere în rang a discuției.

Dacă nu apare nimic, pe nicăieri, situația ar putea deveni de-a dreptul jenantă. Să sperăm, pentru imaginea României, că acest lucru nu se va întîmpla și anunțul părții americane vine, conform uzanțelor, în următoarele 24 de ore.

Bogdan Tiberiu Iacob

InPolitics