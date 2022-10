''Nu e bun pentru că l-au băgat Serviciile!'' Cine se ocupă de asta?!

Citeam ieri în GSP o declarație a lui Mircea Sandu, fostul șef al FRF, care crede că Dan Șucu e potrivit ca să conducă fotbalul românesc, iar motivul de bază scos în titlu ar fi că ''nu crede că pe Șucu l-au băgat în fotbal Serviciile''. Nu discut despre fotbal, deși ar fi urgentă o dezbatere națională deschisă, dar nici despre calitățile sau defectele lui Dan Șucu, în afaceri a dovedit că e iscusit, iar la Rapid a luat decizia bună de a-l aduce pe Adrian Mutu.

Zicerea lui Mircea Sandu e relevantă însă pentru dezbaterea informală atunci când se discută promovarea cuiva prin organizațiile de orice fel din România, cei puși să decidă se întreabă totdeauna cum ar sta respectivul posibil promovat în relaționarea cu Serviciile Secrete, iar dacă au posibilitatea, chiar verifică prin ''păduri'' acceptabilitatea candidatului. Conotația abordării lui Mircea Sandu este și mai importantă pentru discuția de azi, deoarece implică faptul că Serviciile promovează și susțin oameni slabi și obedienți, care ulterior implementează un management defectuos. Analiza rapidă din cazurile mediatizate confirmă ipoteza precedentă, promovările de succes cu motorizare din ''păduri'', chiar dacă au existat, fiind discrete sau secrete, nu contează azi în nici un fel de analiză publică. Iar de aici s-a generalizat ipoteza că tot ceea ce întreprind Servicile românești în materie de promovare de personal pentru administrație, politică, presă, sport, etc., este de tip neprofesionist și bazat pe criterii ce n-au legătură cu valoarea profesională.

Legat de această mare problemă din statul român, cauze, interese, consecințe, ș.a., aș putea scrie o analiză pe multe pagini, n-ar folosi prea mult, am sesizat asta în mulții ani în care am descris situația și m-am luptat cu Statul Paralel. Acum suntem însă înaintea unei crize profunde și grave, care e posibil să ne destabilizeze pentru următoarele 2-3 decenii. Într-o astfel de situație, vulnerabilitatea sugerată simplist de către Sandu se cuvine cu atât mai mult să fie nu doar conștientizată în mod clar, ci chiar administrată și rezolvată rapid. Nu-i loc aici să ofer argumente în plus, cu atât mai puțin soluțiile necesare, cei din Servicii ce cunosc bine această situație generată tot de către unii de-ai lor, ar trebui să acționeze fără ezitare, au și cum, au și cu ce, mai și știu că e ultranecesar. Abia apoi mai pot spune că ''Servesc Patria''!

Cozmin Gușă