Acuza grava de șantaj în biroul consilierului premierului Cîțu

Un consilier la un secretar de stat din Guvernul României scrie pe facebook că ar fi fost chemat în sediul Guvernului și ar fi fost intimidat și șantajat. Cel care ar fi proferat amenințările este Cristian Băcanu, fost secretar de stat la Ministerul Justiției, în prezent deputat PNL. Paul Ștefăneșcu este consilier de stat în cancelaria premierului Cîțu.

Ce a scris pe facebook Horia Alexandru Vișan

Am fost chemat alaltăieri (7 iunie 2021), în clădirea Guvernului României, de către dl Cristian Băcanu, în birou la secretarul de stat la care sunt consilier.

Unde eram noi trei: -eu , domnul Băcanu și dl. Consilier de Stat Paul Ștefănescu

Motivul acestei întâlniri a fost să mi se comunice că în ecuația alegerilor interne din PNL Sector 5, am de "ales".

În timp ce eram la domul consilier de stat Paul Ștefănescu în biroul, cu el de față! PRIMELE CUVINTE rostite de domnul Băcanu AU FOST: „Salut Horică, ești cu mine?"

Eu, am încremenit cu o asemenea întrebare în asemenea locație!

Ce am înțeles eu:

Mă plasez în "tabăra greșită".

RESPING orice astfel de acțiuni de intimidare și șantaj.

Le atrag atenția celor din tabăra care fac astfel de presiuni, că NU în felul acesta se câștigă alegerile, că NU aceasta este clasa nouă de politicieni pe care noi românii sau noi, în Partidul Național Liberal Filiala Sector 5, ne-o dorim.

Semnalez, de asemenea, ipocrizia unor politicieni "noi", care vor să "reformeze" PNL, să scape, după cum spun ei, PNL-ul de "dinozauri" și care public încurajează competiția onestă și colegială, după care vin și recurg la astfel de practici mai mult decât PeSeDiste, de-a dreptul COMUNISTE.

În astfel de condiții, "dinozaurii" partidului au tot respectul meu, pentru că niciodată domnul prim-vicepreședintele PNL Sector 5 Dan Meran nu a sancționat oamenii care au părăsit echipa lui pentru alt om în care să creadă.

Nu mă aștept, însă, că vreunul dintre cei din spatele lui Cristian Băcanu să încurajeze aceste mizerii pe care nu mă gândeam că le mai putem trăi în anul 2021 în România.

Domnule Cristian Băcanu, respect dorința dumneavoastră de a fi președintele Partidului Național Liberal - Filiala Sector 5. Orice om ar fi mândru să fie președintele a unei filiale a unui partid istoric cum este PNL.

Vă rog, însă, nu uitați că, dincolo de politicieni, suntem oameni.

NU uitați că SCOPUL NU SCUZĂ MIJLOACELE și nu uitați că, prin astfel de practici, riscați să aveți poza nu lângă Brătieni, ci lângă Ceaușescu, Stalin sau Mao .

Bunicii mei, Străbunicii mei AU FUGIT din Moldova, de persecuția comuniștilor, pentru că acolo AU CONSTRUIT Școli în limba Română și Biserici Creștin Ortodoxe.

In extremis pe mine mă puteți da afată și probabil o veți face. Dar nu puteți alunga sute de membri care au altă părere politică de a dumneavoastră.

Oare domnul premier Florin Cîțu, colegul nostru de filială, știe de aceste practici bolșevice de „convingere" a electoratului?

EU mă îndoiesc.