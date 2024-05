Adrian Năstase aruncă în aer culisele turului unic la locale: Sunt test de inteligență pentru populație

Adrian Năstase, fost lider PSD și fost premier al României, explică jocurile de culise aferente votului într-un singur tur la alegerile locale. Năstase spune că primarii în funcție pot fi eliminați prin două jocuri: fie printr-o înțelegere a candidaților care se pot retrage, fie prin aplicarea regulii votului util de către cei care merg la urne.

Iată explicațiile oferite de Adrian Năstase pe blogul său:

"Alegerile locale din acest an sunt organizate cu un singur tur de scrutin. Există o mare deosebire față de alegerile în care primarii erau alesi in două tururi de scrutin. In acea formulă, la primul tur, puteai vota cu cel care ți se părea cel mai interesant candidat. În turul al doilea puteai apoi să faci o alegere între cei doi candidați rămași în cursă.

La alegerile cu un singur tur, lucrurile sunt complet diferite. Practic, câștigă cel care are cele mai multe voturi, uneori la nivel de 20-25 % din votanți.

Multe dintre bătăliile din acest an se vor derula în condițiile în care votul, în mod esențial, va fi orientat, nu ideologic, ci spre schimbarea unor primari în funcție. Astfel, mai ales în orașele mari, votul va exprima nemulțumirea față de performanțele celor care au avut mandatul de primar.

În condițiile votului cu un singur tur de scrutin, în aceste cazuri, voturile vor fi împărțite în „voturi pro- primar în funcție" și „voturi anti-primar". Când sunt mai mult candidați, în afară de primarul în funcție (care candidează pentru un nou mandat), „voturile anti-primar" se împart și, deși nemulțumirea față de primar poate fi foarte mare (uneori, 70-80%), impărțirea/divizarea voturilor între candidații ce vor să obțină câștig împotriva primarului în funcție va face ca acesta, in mod paradoxal, să rămână în continuare in functie.

De aceea, în condițiile în care candidații „anti-primar" nu se înțeleg ca unul sau mai mulți dintre ei să se retragă pentru a concentra voturile „anti" și a obține debarcarea primarului în funcție, această sarcină revine votanților, prin ceea ce se numește regula votului util. Aplicarea acestei reguli presupune inteligența votantului, în sensul în care acesta, informându-se, în principal urmărind bateriile de sondaje, identifică principalul contracandidat al primarului în funcție și votează pentru acest contr-candidat, indiferent de felul in care poate că s-ar fi orientat din punct de vedere subiectiv. Este ca și cum ar vota direct în al doilea tur de scrutin între principalii doi candidați, unul fiind primarul în funcție și al doilea contra-candidatul cel mai bine plasat. În caz contrar, votul se risipește și își pierde semnificatia.

În concluzie, alegerile de primar cu un singur tur de scrutin sunt un test de inteligență pentru populație. Vom vedea in 9 iunie rezultatele acestui test".