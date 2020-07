Afacerile şi averea lui Clotide Armand au fost analizate în direct: "Nu a fost străină de banii de la stat"

Clotilde Armand a fost subiectul unei ediţii a emisiunii "100% TU DECIZI" de la Realitatea Plus. Iată ce a spus jurnalistul Laurenţiu Botin despre europarlamentarul USR:

"Ca afacerist, nu a fost străină de banii de la stat. Firma Egis, pe care a condus-o în România până să fie votată, a avut legătură cu una dintre cele mai mari căpuşări a banului public: respectiv autostrada Bechtel. Mai exact, Egis a primit milioane de euro ca să supervizeze lucrările la autostrada Transilvania. (...) Acesta nu este singurul contract păgubos pentru statul român în care a fost implicată Clotilde Armand. În perioada 2005-2010, a lucrat ca manager executiv la Distrigaz Sud, pentru Bucureşti.

Din 2010 a ocupat funcţia de director of Innovation & New Markets pentru GDF Suez, în Paris. (...) La capitolul avere, în declaraţia depusă în iulie 2019, sunt trecute 12 loturi de teren pe numele său şi al soţului. Mai apar aici vreo două vile şi două apartamente - în total 700 mp locuibili. Mai deţine o colecţie de tablouri semnată de pictori români cu lucrări clasate în patrimoniul cultural naţional şi bijuterii pe care le-a autoevaluat la 3.000 de euro. În conturi a declarat că are puţin peste 300.000 de euro".