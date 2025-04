Antonescu: Simion plătește 1,5 milioane de dolari unei firme de lobby din SUA pentru a denigra România

Crin Antonescu: "În numele patriotismului, George Simion plătește 1,5 milioane de dolari unei firme de lobby din SUA pentru a denigra România. Totul cu banii românilor.

Asta nu este disidență. Nu e curaj. Este un simulacru de opoziție construit pe minciună și pe rușinea țării noastre.

„Patriotul" Simion nu folosește acești bani aici, în țară, pentru a-i informa pe români, pe banii lor, ce program „măreț" are pentru țară. Asta pentru că nu are un program serios. Investește, în schimb, în propriul cult al personalității și în conspiraționiști notorii din afara țării. În loc să lupte pentru România aici, alege să plătească pe alții, acolo, să ne umilească pe toți.

România nu are nevoie de impostură și spectacol de bâlci. Are nevoie de onoare, decență și demnitate.

Când jignești România pe bani publici, nu mai ești patriot. Ești doar periculos."

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC

CMF: 31250003