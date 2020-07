Atac dur al viceprimarului Capitalei la Robert Negoita: "Barbatul care schimba fetitele precum batistutele, cel cu BAC chinuit la 33 de ani, vai steaua lui"

Viceprimarul Capitalei Aurelian Badulescu lanseaza o noua serie de critici la adresa edilului sectorului 3, Robert Negoita, in ziua in care acesta a anuntat ca se aliaza cu partidul condus de Victor Ponta.

Badulescu spune despre Negoita ca are "BAC chinuit la 33 de ani", ca nu e demn de respect, il acuza ca a "umflat" preturile la achizitiile publice si il acuza pe Negoita ca a "spionat si urmarit" cetateni din sectorul pe care il conduce.

"Barbatul care schimba fetitele precum batistutele si nu numai, cel cu BAC chinuit la 33 de ani, facultate la Bioterra, vai steaua lui - cu bani poti cumpara aproape orice, onorabilitate nu, daca ar fi asa mare barbat politic, isi facea partid prezentand valoarea lui ca om, ca primar, ca om politic vizionar.

E vorba de domnul Negoita Sorin Robert. Om mare si demn de respect nu poate fi, avand in vedere preocuparile si orientarile lui cunoscute in tot orasul", scrie Aurelian Badulescu duminica pe pagina de Facebook, la cateva ore dupa ce Robert Negoita si Victor Ponta au anuntat ca partidele pe care le-au infiintat vor propune candidati comuni pentru primariile din Bucuresti.

Actualul viceprimar general se arata convins ca Negoita, aflat la al doilea mandat, nu va mai fi primar "pentru ca a umflat preturile tuturor lucrarilor, ca sa le treaca prin firme capusa, lucru cunoscut si tolerat, deocamdata dar vine ziua decontului."

Badulescu acuza ca Negoita s-a folosit de fostul presedinte al PSD Liviu Dragnea pentru toate realizarile sale in plan politic si sustine ca edilul de la sectorul 3 "si-a inceput cariera politica solo, cu partiduletul lui, cu stangul: denigrand, calomniind, mintind, imprastiind peste tot dezinformari si acuzati fara legatura cu realitatea".

Acuzatiile la adresa lui Negoita sunt si mai grave, Badulescu sustinand ca edilul i-ar fi spionat si urmarit pe cei din sectorul pe care il conduce.

"Pana acum s-a bazat pe protectie! Probabil pe intelegerile facute, pe seama cetatenilor din sectorul 3, pe care i-a spionat si urmarit, prin camerele de luat vederi puse la dispozitia DIA. Care nu are atributii in domeniu. Un amanunt! El insusi a recunoscut asta", mai scrie Badulescu referindu-se la Robert Negoita.

In plus, viceprimarul general promite ca va da si alte "amanunte" despre terasele ilegale si alte lucrari, realizate in sectorul 3. "Pana cand se face dreptate. Pana la capat" adauga Badulescu.

Saptamana aceasta Aurelian Badulescu si Robert Negoita au mai avut un schimb de replici in spatul public. Badulescu a spus despre Negoita ca e "un profitor si un oportunist", in timp ce Negoita l-a catalogat pe Badulescu drept "un bichon bine hranit".