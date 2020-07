Băsescu, despre candidatura la Primăria Capitalei: Nu o să îmi las partidul! Dacă lucrurile nu se vor clarifica...

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat că dacă lucrurile nu se vor clarifica pe partea dreaptă a politicii în privința candidaturii la Primăria Capitalei, el este dispus să își asume candidatura din partea PMP. „Nu o să îmi las partidul", a spus Băsescu.

Băsescu a declarat că Victor Ponta nu are nicio șansă în fața Gabrielei Firea la Primăria Capitalei, dacă PSD o va susține „onest" pe Firea. „Nu cred că Victor Ponta va avea șanse în fața doamnei Firea, dacă va fi susținută onest de partid, pentru că PSD are un dar nemaipomenit să își lichideze liderii. O Firea care ar mai câștiga un mandat la Primăria Capitalei ar fi o mare amenințare pentru primul scaun al PSD-ului. Am trăit momente din astea, știu foarte bine care a fost propulsia unei astfel de victorii la Primăria Capitalei", a spus Băsescu.

Întrebat dacă va candida pentru un nou mandat la Primăria Capitalei, fostul președinte al României, care a fost și primar general, a spus că nu își va lăsa partidul. „Dacă lucrurile nu se vor clarifica, nu o să îmi las partidul, pentru că poate fi un exercițiu dificil pentru PMP să candideze singur. Dacă va fi nevoit să candideze, o să fac ce trebuie în politică", a mai spus Băsescu. Întrebat, în continuare, cât timp le mai dă celor de la PNL și USR „să se înțeleagă" în privința candidaturii la Primăria Capitalei și la primăriile de sector, fostul președinte a spus că nu va da ultimaturi, mai ales că este un om „destul de retras din viața partidului".

„Dar nu mă dau în lături să fac ceea ce trebuie pentru partidul acesta, pentru PMP, care e o fost aripă a PDL-ului, toți sunt foști pedeliști", a mai spus Băsescu. Potrivit unui sondaj realizat de Biroul de Cercetări Sociale, în perioada 1-7 mai, Traian Băsescu, fostul președinte al României, a urcat puternic în clasamentul încrederii românilor, la fel ca și Cristian Diaconescu, colegul său de partid. De asemenea, PMP a crescut spectaculos, arată ultimele cifre. Un alt aspect important pe care îl mai arată sondajul realizat de BCS este că românii au atitudini pro NATO și SUA.