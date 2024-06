Calculul PSD a fost corect: taxa pe cifra de afaceri nu împiedică băncile să facă profituri record (P)

Potrivit datelor transmise de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), măsura Guvernului condus de Marcel Ciolacu de a introduce taxa de 2% pe cifra de afaceri a băncilor comerciale din România nu a afectat activitatea acestora, primul trimestru din 2024 consemnând un nou record în materie de profituri pentru instituțiile financiar-bancare.

Conform Legii nr. 269/2023, băncile comerciale din România au început să plătească din acest an impozitul suplimentar de 2% din cifra de afaceri, iar suma cumulată care s-a adunat în conturile Ministerului Finanţelor pentru acest impozit în primul trimestru din 2024 a fost de 320,6 mil. lei, potrivit datelor transmise de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF). Plăţile pentru acest impozit suplimentar se fac trimestrial, iar prima plată trebuia să fie realizată până în 25 aprilie.

Taxa plătită de bănci statului în primul trimestru, sub 10% din profit

Astfel, fie și numai dacă se menține aceste ritm și în următoarele trei trimestre, pe întreg anul băncile vor plăti la ANAF 1,3 miliarde de lei în contul acestui impozit suplimentar pentru întregul an 2024. Această sumă reprezintă însă cu puțin peste o treime din profitul pe care sistemul bancar românesc l-a înregistrat doar în primul trimestru al acestui an, când s-a înregistrat o nouă performanță record în acest domeniu.

Astfel, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR), în perioada ianuarie -martie 2024, profitul la nivelul sistemului bancar românesc a ajuns la peste 3,7 miliarde lei, în creştere cu circa 10% faţă de aceeași perioadă a anului trecut, când valoarea a fost de 3,4 miliarde lei.

Reamintim, anul 2023 a fost pentru bănci cel mai bun din întreaga istorie a României. Profiturile pentru majoritatea băncilor mari au crescut anul trecut, în general, cu procente individuale cuprinse între 14% şi 50%. În plus, în contextul dobânzilor mari, profitul întregului sistem bancar românesc, format din 32 de bănci, a stabilit un nou record, de aproape 14 miliarde de lei, mai mare cu 35% faţă de 2022, conform BNR.

Cele mai profitabile trei bănci mari au fost în anul 2023 Banca Transilvania, BCR şi Raiffeisen Bank, cu câştiguri cumulate de circa 6,7 miliarde lei, adică aproximativ 50% din câştigul total al sistemului bancar. Iar dacă adăugăm şi BRD şi ING Bank şi punem împreună câştigurile celor mai profitabile cinci bănci mari din România, se ajunge la 9,9 miliarde lei, adică peste 70% din câştigul total al sistemului românesc.

Politicile PSD contribuie la creșterea afacerilor

Valorile record ale profitului sistemului bancar au la bază eficientizarea costurilor prin digitalizare, consolidarea sectorului, dar mai ales majorarea creditelor acordate și scăderea ratei creditelor neperformante la cel mai mic nivel din istorie, doar 2,41%.

Acestea din urmă sunt un efect direct al măsurilor luate de Guvernul Marcel Ciolacu. Programele PSD de plafonare a prețurilor la alimente și energie, dar și măsurile de majorare a salariului minim au avut un impact pozitiv asupra buzunarelor românilor. Creșterea veniturilor a însemnat disponibilitatea de a accesa credite noi de consum.

Datele BNR arată o creștere accentuată a creditelor de consum în primul trimestru din 2024, luna martie aducând un volum istoric de circa 4,2 miliarde de lei al finanţărilor noi de acest tip. Conform sursei citate, românii au accesat credite cu un miliard de lei mai mari decât în luna februarie, ceea ce înseamnă o creștere de 31,25 %. Iar dacă ne raportăm la luna martie a anului trecut, volumul este de aproape 2,5 ori mai mare, împrumuturile de consum noi ale populaţiei fiind atunci de 1,7 miliarde de lei.

De asemenea, politica economică a Executivului a dus la un progres constant al economiei, iar companiile au apelat la sistemul de creditare pentru a-și consolida și dezvolta afacerile.