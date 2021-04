Invitat săptămânal la emisiunea „Ce-i în Gușă, și-n căpușă", Sorin Roșca Stănescu a fost provocat de către Cozmin Gușă să comenteze situația fostului director adjunct al Serviciului Român de Informații, Florian Coldea, însă a evitat, având ca motiv faptul că acesta se află sub tratament la un spital din Viena.

„Despre Coldea vreau să mă abțin în această săptămână, special după ce am aflat că se tratează de Parkinson la Viena", a declarat Roșca Stănescu, citat de Solid News. Gușă l-a acuzat în cadrul emisiunii Gold FM pe Liviu Dragnea, că discuta pe ascuns cu fostul director SRI: „Stătea la șprițane cu Opus One prin clădirile de protocol are SRI-ului cu Coldea", dar a susținut, de asemenea, cum rezervistul beneficia de toată susținerea SRI pentru a-l păcăli pe Dragnea „cum a vrut el".

Tot despre un fost președinte al Partidului Social Democrat, realizatorul emisiunii a adăugat „L-a folosit Coldea pe Dragnea ca să-l distrugă și pe Ponta în 2014." „Și iată că bănuielile presei de acum 2-3 ani, când îl arătau televiziunile ‘bâțâindu-se așa' se confirmă", a adăugat Sorin Roșca Stănescu cu privire la Florian Coldea, fostul director adjunct al Serviciului Român de Informații. Sorin Roșca Stănescu este invitatul lui Cozmin Gușă în cadrul emisiunii „Ce-i în Gușă, și-n căpușă", în fiecare marți de la 13:30, la Gold FM.