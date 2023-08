Ce "minuni" a mai găsit Marcel Ciolacu în PNRR-ul României (interviul lui Ion Cristoiu)

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat că va merge la Bruxelles pentru a încerca renegocierea PNRR-ului, asta pentru că, în prezent, acesta este structurat greșit.

Ciolacu arată că, pe lângă faptul că reformele propuse sunt haotice, în PNRR sunt prevăzute, de exemplu, piste de biciclete în comune care nu au acces la apă curentă și canalizare.

Redăm dialogul dintre Marcel Ciolacu și Ion Cristoiu:

Reporter: Acum stiti ce e in PNRR?

Marcel Ciolacu: Categoric.

Reporter: La ce ne-am angajat ca prostii?

Marcel Ciolacu: Este structurat gresit. Nu are o coerenta in aplicarea reformelor. Pensiile speciale trebuiau sa fie la pachet cu legea pensiilor. Legea salarizarii: sa vedem unde sunt prioritatile, acolo trebuiau sa fie categorii, sa fie grupate. Nu a fost o coerenta si un plan strategic de aplicare a PNRR. Sunt proiecte care nu au rost, piste de bicicleta in comune in care nu ai apa si canal. Sunt granturi in zone pe care nu puteai sa le finalizezi pana in 2026. Avem termen sa negociem PNRR pana in 31 august. O sa ajung pana atunci la Bruxelles, o sa mearga si ministrii de resort.

Reporter: Ce cereti acolo?

Marcel Ciolacu: Vom vorbi de reducerea unor granturi de 2,1 miliarde, deoarece am avut o crestere cu 0,3 peste 5%. As vrea sa il intreb pe fostul prim-ministru cat l-a dus capul ca sa piarda 2,1 miliarde? Banii sunt pierduti, dar ei solicita sa scoti banii din granturi. Avem Repower EU, sunt 1,7 miliarde care vin in plus pe energie. Aici am ajuns la un numitor comun, o sa prezentam aceste proiecte si programe. Apoi e deficitul asumat de România la un moment dat. Incalcarea deficitului e prevazuta in PNRR. Orice stat care incalca ce si-a asumat, respectiv deficitul, automat Comisia declanseaza suspendarea fondurilor. Suntem singurul stat din UE care are acord cu deficitul, desi nu doar noi am depasit deficitul. De ce? Pentru ca un Guvern a avut de 9,2 deficit! Mai clar, au fost imprumuturi de 200 de miliarde de lei facute in doi ani. Trebuie sa avem o proportie, toate pensiile sunt 100 de miliarde, deci de doua ori pensiile au fost imprumutate. Au imprumutat si alte state, dar au intors in economie sau in mariri de pensii. In doi ani nu s-a marit nicio pensie si s-a intors in economie 2%. Vreau sa aflu unde s-au dus acesti 200 de miliarde imprumutati, ca nu au fost nici in salarii, care au fost inghetate, nu au marit pensii. Nu ma deranjeaza critica, cu asta ne ocupam, dar ipocrizia ma scoate din minti! Stii foarte bine ca acum România se imprumuta sa acopere dobanzile si ratele facute de tine si ai tupeul sa fii ipocrit sa comentezi la TV?! Sunt lucruri care depasesc bunul-simt.

Reporter: Care e castigul pentru România?

Marcel Ciolacu: Toate capitolele trebuie inchise pana la 31. Sunt proiecte, le renegociem si e acel 9,4 la pensii. Avem o decizie a CCR, cred ca s-a dat motivarea la decizie, se va duce la Comisie si incepem sa negociem. Nu comentez deciziile magistratilor. Vom negocia sa inchidem jalonul. Daca am intrat cu legea in Parlament si ne-am asumat-o, negocierile cu Comisia erau pe legea existenta. Daca se aduce ceva in plus, e normal sa reincepem discutiile cu Comisia. Facem amendamentele, ca nu se discuta deciziile CCR, asta inseamna stat de drept, apoi retrecem legea prin Parlament.

Reporter: Legea era agreata de UE in PNRR?

Marcel Ciolacu: Pentru ca isi atinge tintele prevazute in reforma. Renegociem obiectiile facute de CCR. Eu nu spun daca e o decizie a CJUE ca nu imi convine. E o decizie a CCR, va trebui sa o punem in aplicare. Nu suntem un stat in care eu ca prim-ministru sunt angajatul UE. UE e o institutie politica, au functionari, e o decizie politica. Eu nu comentez deciziile UE, ii rog sa nu comenteze deciziile CCR.

Reporter: CCR nu blocheaza PNRR?

Marcel Ciolacu: Nu e corect, sunt institutii ale statului de drept care au drepturi constitutionale. CCR cu asta se ocupa. E o decizie peste CCR a CJUE ca sa nu putem comenta? Nu. Vom reusi sa explicam si vom incerca sa atingem tintele. Nu am vazut motivarea, e o proiectie pana in 2035, nu e o marire de pensionare. Sunt militari pe teatrele de operatii, asa decide statul roman, au o anumita pensie mai mare, ies la pensie mai devreme. De ce personalul de la resurse umane iese mai devreme la pensie? De ce cel care elibereaza buletine iese mai devreme? Sunt lucruri de bun simt. Eu nu am simtit o agresiune din partea Comisiei pe vreun aspect pana acum de cand sunt prim-ministru. In cazul in care incalci acordul se suspenda fondurile, România nu isi permite sa fie suspendate fondurile, ar fi un dezastru, ar aduce o instabilitate cu costuri greu de imaginat intr-un context regional complicat.