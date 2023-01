Claudiu Târziu: "Patriotismul este doar una dintre valorile Dreptei și ale conservatorismului!"

"Mulți se tem de cuvinte. Un om întreg însă folosește cuvinte care exprimă realități, fără teama că va fi greșit înțeles.", scrie Claudiu Tarziu pe pagina sa de Facebook, unde postează si o inregistrare video.



"Este o eroare majoră ca, în loc să ne definim ca oameni de dreapta sau conservatori, să spunem doar că sîntem patrioți, de frică să nu fim asimilați cu partide care merită oprobiul public sau că lumea nu va înțelege noțiunile.

Pentru că patriotismul este doar una dintre valorile Dreptei și ale conservatorismului. Deci a ne defini doar ca patrioți este inexact și prea puțin.

În plus, este un pas înapoi în fața adversarilor politici, care manipulează limbajul, denaturînd adevărul, și care ne vor confuzi doctrinar. Și, de asemenea, o primejdie, aceea de a fi asociați cu partide care nu sînt de dreapta, ci de stînga, dar se pretind patriotice.

AUR este un partid de dreapta, un partid conservator, dovadă stînd:

- documentele sale programatice (statut, program politic, alte acte oficiale care conțin elemente de doctrină), precum și cursurile Academiei Politice "Gabriel Constantinescu" a partidului, pe care o conduc;

- demersurile făcute pentru afilierea la alianța Conservatorilor și Reformiștilor Europeni, relațiile dezvoltate cu alte partide conservatoare din Europa, precum și înființarea Institutului de Studii Politice Conservatoare "Mihai Eminescu", al cărui președinte sînt;

- faptele noastre de la fondare pînă azi, prin care demonstrăm atașamentul față de valorile conservatoare asumate; iar aici sînt multe exemple de dat, de la apărarea libertății la cultivarea credinței creștine și de la demersurile pentru susținerea familiei pînă la bătăliile purtate pentru resursele natural ale românilor și pentru păstrarea suveranității naționale.

Ar mai fi de spus că AUR a fost gîndit de la bun început ca un partid de dreapta, conservator, pentru că liderii lui veneau din zona de dreapta și conservatoare a societății civile, unde luptaseră ani în șir pentru aceleași valori și aspirații pe care le nutrește și le urmărește azi formațiunea politică (familie, viață, libertate, patriotism, naționalism, reîntregire națională, interes național etc).

Noi am avut un crez politic încă înainte de a face AUR, pe care ni l-am exprimat prin mijloace civice, același crez pe care azi îl slujim cu mijloacele unui partid.

Cei care nu știu ce înseamnă dreapta și conservatorismul vor putea să se lămurească urmărind acțiunile noastre.

Prin ceea ce facem dăm conținut noțiunilor de dreapta și conservatorism. Și nu vom putea fi confundați cu alte partide care se declară de dreapta și conservatoare, dar sînt, prin faptele lor, împotriva valorilor de dreapta și conservatoare.", mai spune Târziu.