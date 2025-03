Claudiu Târziu îl critică pe George Simion pentru protestul de ziua lui Călin Georgescu: "Turul doi nu se va face!"

Claudiu Târziu a criticat duminică seara, intenția lui George Simion de a organiza un protest pe 26 martie, cu ocazia zilei de naștere a lui Călin Georgescu. Liderul AUR a precizat că în acest moment nu mai are rost ca partidul să protesteze pentru reluarea turului doi al alegerilor prezidențiale, având în vedere că este un alt program electoral în curs de desfășurare.

"Atunci când faci un protest trebuie să ai o revendicare. Dacă revendicarea este turul doi, înapoi ea nu mai poate fi satisfăcută, nu mai poate fi onorată de către autorități pentru că e clar, s-au epuizat toate căile de atac împotriva deciziei de anulare a alegerilor de anul trecut, și intern, și extern, am mers la toate instanțele, am făcut proteste, am transmis partenerilor noștri externi, am epuizat toate căile. Turul doi nu se va face. Dovadă este acest calendar al alegerilor care este în desfășurare și colegul meu, George Simion, este parte, este înscris în cursa pentru președinție. Cum să mai așteptăm turul doi, dacă noi așteptăm turul unu al alegerilor prezidențiale care se organizează din nou în 4 mai", a spus Târziu.

Claudiu Târziu a spus, cu referire la acțiunile lui Simion, că nu poți să faci o schimbare reală dacă folosești mijloacele celor pe care vrei să îi înlocuiești de la putere: "Eu credeam, atunci când am intrat în politică, că vom fi în stare să alcătuim un partid serios, care să trateze serios problemele, care să aibă soluții și care să pună odată punct mascaradei politice care se prelungește de 35 de ani în România și care ne-a făcut și pe noi niște victime. Noi am intrat în politică din revoltă și pentru a face ceva să schimbăm acest gen de a te preface că muncești pentru țară. Nu poți să faci o schimbare reală dacă folosești mijloacele celor pe care vrei să îi înlocuiești de la putere. Cineva s-ar putea gândi că vei proceda la fel ca ei și fiind la putere. Noi nu vrem asta, noi vrem să fim diferiți de ei și în privința campaniilor pe care le facem, a promisiunilor pe care le facem și le onorăm, a modului în care guvernăm".