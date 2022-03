Consiliul Județean Galați face investiții de 40 de milioane de euro în sănătate!

Sistemul de sănătate din județul Galați a beneficiat de investiții uriașe, în ultimii 3 ani. Consiliul Județean a alocat aproape 40 de milioane de euro pentru modernizarea și extinderea unităților medicale, precum și pentru dotarea acestora cu aparatură de ultimă generație.

Președintele Consiliului Județean Galați, Costel Fotea, spune că mare parte din investiții s-au axat în tratarea cancerului. Motivul principal a fost că, în present, registrele secției de oncologie cuprind aproximativ 20.000 de pacienți. În anii trecuți, o parte dintre aceștia erau nevoiți să meargă la sute de kilometri distanță pentru tratamente. Astfel, autoritățile au găsit soluțiile potrivite pentru ca oamenii să se poată trata în județul Galați.

"Achiziționarea și montarea unui accelerator liniar de particule care, din decembrie 2019 până în momentul de față, are peste 25.000 de proceduri. Și pentru că numărul persoanelor este în creștere, am insistat și am adus încă un accelerator liniar de particule la Galați. (...) Și pentru că este nevoie, și medicii au solicitat, achiziționarea unui PET-CT, un aparat care ajută atât la diagnosticarea cancerului în faze incipiente, cât și la verificarea stadiului bolii, sau dacă mai sunt celule canceroare vii rămase după tratamentul cu acceleratorul liniar de particule.", a transmis Costel Fotea.

Președintele Consiliului Județean Galați a explicat că, odată cu aceste investiții, pacienții nu mai trebuie să meargă la București, Timișoara, Târgu Mureș sau la Iași. Mai mult, noua tehnică medicală a făcut posibilă tratarea, la Galați, și a altor pacienți din județele vecine, precum Tulcea, Brăila, Buzău și chiar din Vrancea sau Vaslui.

"Este un sentiment de satisfacție, de bucurie că reușim să ajutăm acești oameni. (...) Am fost extrem de bucuros că reușim să oferim acelor oameni o speranță.", a spus președintele C.J. Galați, care a explicat că investițiile au vizat și alte specialități medicale.

"Am continuat, pentru că la ora actuală sunt câteva diagnostice pe care le întâlnești foarte des, și anume infarctul miocardic, atacul cerebral, cancerul, diabetul, și pentru toate cele patru domenii am investit, de acum un an de zile la Galați se montează stenturi, ceea ce nu se întâmpla până acum un an. Se montează stimulatoare cardiace pentru bolnavii de inimă. Partea de diabet și acolo unde nu reușeam și persoanele care suferă de diabet erau trimise în alte mari centre pentru a li se monta anumite pompe de injecție insulină, lucru care în cel mai scurt timp se va întâmpla la Galați și zic eu că în ultimii 3 ani de zile au fost dotate spitalele din județul Galați cum nu au fost în ultimii 30 de ani, adică cu investiții de 30 de milioane, aproape 40 de milioane de euro doar în aparatură medicală, în spitalele din subordinea Consiliului Județean." - Costel Fotea, președintele C. J. Galați.

Tot în ultimii 3 ani, s-a investit în sistemul medical de urgență și pentru a asigura servicii medicale de calitate pentru locuitorii județului Galați.

"La unitatea medico-socială Gănești, acolo sunt bolnavi cu boli neuropsihice, am construit un corp de clădire nou, un spital nou de la zero, pentru 50 de bolnavi. A fost construită la Spitalul de Boli Infecțioase o clădire nouă pentru Secția Dermato-Venerice Infecțioase. Și bineînțeles, în acea clădire nouă, o clădire de aproape 50 de paturi, cred eu că este unic în țară, pentru că am făcut un centru de performanță pentru diagnosticarea și tratarea cancerului de piele, în parteneriat cu Universitatea Dunărea de Jos, prin Facultatea de Medicină.

La Spitalul Județean, a fost construită o clădire nouă, am extins Unitatea de Primiri Urgențe, de la 700 la 1.500 mp, dotată și în momentul de față corespunde tuturor cerințelor și are toate circuitele pentru o unitate de primiri urgențe, cred că este una dintre cele mai mari din țară.

Am construit această secție de Radioterapie, a fost construită o parcare supraetajată, a fost construită secția de Prosectură, cu Anatomie Patologică și cu Medicina Legală. Spitalul Județean a intrat într-un proces de reconstrucție și modernizare, și asta înseamnă consolidarea spitalului, eficiență energetică, ce înseamnă schimbat uși, geamuri, tâmplărie, conducte de fluide medicale menajere, partea de dotare din interiorul spitalului cu mobilier și cu paturi, saltele.

În afară de aparatură, la Spitalul de Pneumoftiziologie din Galați a fost construit un corp nou pentru ambulatoriul de specialitate al spitalului, dotat și acela cu computer tomograf, cu aparatura necesară pentru desfășurarea actului medical, plus un corp de clădire pentru ceea ce înseamnă partea administrativă și laboratorul spitalului. ", a mai completat președintele Consiliului Județean Galați, Costel Fotea.