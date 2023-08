Crin Antonescu s-a decis să deschidă gura la ordinele serviciilor secrete. Cui îi face propagandă pentru alegerile prezidențiale

Fostul lider al PNL și candidat prezidențial Crin Antonescu a vorbit pe larg, ieri, la Marius Tucă Gândul Live despre necesitatea transformării PNL într-un partid conservator, dedicat valorilor naționale, dar și celor europene, neezitînd să înțepe politica americană.

Ani buni, Antonescu a refuzat orice idee de revenire în politică, ba chiar și să comenteze fenomenul, el avînd extrem de puține ieșiri publice. Despre spectaculoasa sa retragere de la vîrful politicii, în 2014, se vorbește și azi ca despre o enigmă încă neelucidată. Faptul că tocmai acum, cînd se fac marile jocuri electorale pentru anul viitor, iese la rampă cu o radiografie tăioasă a situației politice din România, inclusiv în context internațional, schițează chiar măsuri care ar trebui adoptate pentru binele românilor și vorbește explicit de nevoia de reformare a partidului pe care l-a condus, ar putea fi semnalul clar că fostul președinte al PNL s-a săturat să facă tușa și a decis să emită niște semnale în acest sens.

"Mă interesează România... România are nevoie, după cum are nevoie și Europa, de un partid conservator, de dreapta, sănătos, serios. Ceea ce trebuie să devină PPE, și în România nu poate să devină altcineva decît PNL. Astea sunt lucruri care mă interesează, ceea ce nu înseamnă că vreau să revin la conducerea PNL sau să am vreo funcție, dar sunt probleme mari, sunt devieri, acum mă refer la Europa, sunt exagerări, sunt neglijențe incredibile care fac, însumate, ca în acest moment, nici România, din păcate, și nici Europa, și mai din păcate, să nu aibă această forță de dreapta conservatoare, serioasă, cu nimic radical, cu nimic rasist, dar care să fie o păstrătoare a tot ce are mai valoros civilizația asta în care ne-am născut, pe care am moștenit-o și pe care încercăm să o dăm mai departe (...) PNL a cochetat cu ideea de dreapta, și-a rupt piepții cămășii, apar și acum eroi intermitent - că nu sunt tot timpul - eroi ai dreptei, cum e Stegarul Dac, sunt stegari daci și la PNL" a spus fostul lider PNL.

El a oferit și exemple de exagerări la nivel european: "Să dau un exemplu, cu "revoluția verde". Toată lumea vrea un aer curat, toți politicienii responsabili sunt de acord să ia măsuri împotriva poluării, a nu știu căror pericole, de acord, dar nu pînă la a face lucruri stranii, nu pînă la a ne distruge industria, locurile de muncă, pentru că altfel ceea mai verde lume, mai curată, mai ecologică a fost aia în care aveam o frunzuliță în față, o bîtă-n mînă și nu mergeam nici cu calul, atunci nu polua nimeni, doar vacile și caii. Sunt multe alte exemple. Din cauza teoriei verzi și din cauza faptului că toate statele din vest au autostrăzi, acum spun că noi nu mai putem băga bani în autostrăzi, pentru că trebuie să reducem traficul." a spus Antonescu.

Antonescu a mai deplîns pasivitatea politicienilor români care nu au tras de mînecă oficialii europeni în cazul anumitor decizii, deși aveau această posibilitate: "Nu e vina Bruxellesului că noi nu am făcut asta. N-o băga pe Ursula von der Leyen sau Comisia sau PE unde nu sunt vinovați, ei iau hotărîri și para-hotărîri în favoarea României. Cine nu "bate" până la Washington înjură Bruxellesul ca fiind cauza tuturor nenorocirilor noastre" mai afirmă fostul lider liberal.

Chestionat în legătură cu persoana fostului director al SRI, Eduard Hellvig, și vehiculata sa candidatură la Cotroceni, Antonescu a vorbit neașteptat de elogios despre acesta: "Dacă se gîndește Hellvig (să candideze n.n.) vorbesc cu el. Am o părere foarte bună despre Edi Hellvig. Părerea mea este că e o ipoteză de luat în seamă. E un om care a acumulat experiență excepțională, un om ale cărui principii le cunosc, sunt foarte în regulă și e un om inteligent. A fost în USL și nu s-a dezis. E și foarte tînăr, dacă era judecător îl scoteau la pensie" a mai spus fostul candidat prezidențial.

Crin Antonescu și-a amintit și un dialog cu Liviu Dragnea, înainte de ruperea USL, atunci când secretarul general al PSD pe vremea aceea, Liviu Dragnea, i-a spus "Crin vei ajunge pieton".

"Am avut o dispută politică cu săracul Liviu Dragnea. Da, chiar săracul! Este un om a cărui soartă nu doar că nu e meritată sau și dacă este meritată, nu așa. Liviu Dragnea, cu oarecare dar profetic în 2014, mi-a spus: Crin vei ajunge pieton. Eu i-am spus că la următoarele alegeri va fi o confruntare între baroni și pietoni. Nu a fost chiar așa, dar a avut dreptate cu partea cu pietonul.", a spus Crin Antonescu.

Crin Antonescu susține că în ciuda funcțiilor importante pe care le-a deținut el nu a condus România. "Am avut posibilitatea de a desemna pe niște posturi foarte importante niște oameni, miniștri cu portofolii grele, dar nu am condus România. Nu consider că au condus țara nici măcar oameni care au fost prim-miniștri. Spre exemplu, Călin Popescu Tăriceanu, care a avut un mandat bun, un mandat cu reușite, dar nici măcar el nu a condus România cu adevărat. Președinții cu, direct sau indirect, serviciile secrete. Nu vreau să mă blazez în discursul acela în care unii spun că nu fac politică pentru că nu îi lasă serviciile. Voi sunteți prea slabi, prea lipsiți de importanță, nu pentru că nu vă lasă serviciile.", spune Antonescu.

Fostul președinte al PNL dezvăluie și faptul că s-a întâlnit cu fostul președinte al României, Traian Băsescu, în avion sau în lifturi la Bruxelles, dar relațiile au fost "civilizate chiar și cu Băsescu".

"Dl.Traian Băsescu, guvernele sale și tot aparatul său pur și simplu și-au bătut joc de România ducîndu-se la C.E., la Washington sau spunîndu-le reprezentanților ambasadei SUA că jumătate din clasa politică, aia care nu e cu Băsescu, sunt corupți. Ei au avut doar această preocupare, în rest a făcut fiecare ce a vrut cu România și acesta e păcatul cel mai mare al lui Băsescu".

Antonescu trage un semnal de alarmă și arată că Traian Băsescu, deși este pe finalul carierei politice, oamenii care i-au stat în jur sunt în continuare în vârful politicii și ne dau lecții de moralitate. Crin Antonescu i-a dat ca exemplu pe Cristian Preda sau Gabriel Liiceanu, care îl ridicau în slăvi pe Traian Băsescu, iar acum dau lecții de moralitate. "Cred că în nemărginita mea gentilețe i-aș spune "bună ziua". Cred că ne-am mai întâlnit în avion sau prin vreun lift pe la Bruxelles.

Dincolo de relațiile politice și de disputele politice, discuțiile private au fost civilizate chiar și cu Traian Băsescu. Traian Băsescu se îndreaptă către finalul carierei politice, oricum s-au lepădat toți cei care îi erau foarte slugarnici, domnul Liiceanu, cu domnul Pleșu și alții care au fost "diriginți ai conștiinței românești" în perioada Băsescu. Toți acești oameni nu au nicio remușcare pentru că au susținut un răufăcător politic. Acești oameni vor continua în România dincolo de sfârșitul politic al lui Traian Băsescu.

De câte ori cum din nou și din nou acești oameni intervin extraordinar de cunoscători, cu autoritate morală, vin și ne explică diverse. Ei uită cum țopăiau pe plajă ca să facă un clip cu Elena Udrea. Domnul Cristi Preda vine și ne dă acum lecții de moralitate, când doamna Udrea a ajuns la pușcărie, nu mă pronunț pe drept sau nedrept, că e justiția lor.

Nu pot să sar în aer cum face toată lumea cu Gheboasă când domnul Liiceanu era foarte extaziat când a venit băiatul ăla din Suedia cu "plăcuța suedeză". Omul ăla mai avea puțin și putea fi decorat, iar domnul Liiceanu ne spunea ce frumos i-a spus-o cel cu plăcuța.", a spus Crin Antonescu, la emisiunea "Marius Tucă Show", de la Gândul.