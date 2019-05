Cum gandeste Guvernul PSD amnistia fiscala si de ce. Care sunt solutiile problemelor fiscale

Ideea amnistiei fiscale pentru companii pleacă de la nevoia restartării mediului de afaceri, în general, și a companiilor de stat, în special. De altfel obiectivul stimulării mediului de afaceri este unul cuprins în programul de guvernare.

Social democratii au transmis un punctaj pentru a se intelege mai lesne care sunt cauzele dar si solutiile rezolvarii unor probleme fiscale si cum poate amnisitia sa fie o rezolvare:

• PSD își dorește salvarea companiilor de stat cu potențial, deoarece acest lucru înseamnă mii de locuri de muncă și un motor important de dezvoltare pentru economia țării. Toate statele UE investesc în propriile companii de stat și acest lucru nu nedumirește pe nimeni.

• Noi am făcut greșeala de a nu susține la timp o serie de companii care aveau un potențial strategic pentru economia României. Procedând astfel, am oferit locul pe piață unor companii din afară. De altfel, falimentarea unor companii de stat s-a făcut cu complicitatea unor factori și companii străine.

• Potrivit ministrului Finanțelor, amnistia fiscală ar urma să includă ştergerea penalităţilor şi dobânzilor datorate, precum şi eşalonarea datoriei de bază în aşa fel încât tranşele de rambursare să nu afecteze dezvoltarea economică a companiei. În felul acesta, compania scăpa de presiunea plăţii către stat.

• În felul acesta, putem vorbi mai mult despre o "restructurare financiară" și nu de o amnistie fiscală propriu-zisă. De această "restructurare financiară" se vor bucura, în principal, companiile publice care au datorii la stat și care, în caz contrar, ar risca să fie închise. Totodată, măsura se va aplica și datornicilor privați.

• "Restructurarea financiară", cel mai probabil, va face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri pentru mediul de afaceri. Prin acest pachet de măsuri, Guvernul dorește să ofere noi oportunități de business pentru mediul de afaceri și continuarea creșterii economice.

• Totodată, Guvernul are în vedere și o amnistie fiscală pentru cetățenii care au restanțe la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) din perioada 2015 - 2017 și care au realizat venituri mai mici decât salariul minim pe economie.

• Practic, vorbim despre o viziune mai amplă a Guvernului prin care, pe de o parte, sunt luate măsuri pentru încurajarea mediului de afaceri și de stimulare a mediului de afaceri, iar, pe de altă parte, sunt susținute măsuri de echitate socială (amnistia CASS nu face decât să extindă prevederile fiscale care au intrat în vigoare în 2018 și asupra perioadei 2015-2017.

Răspunsuri la atacurile Opoziției

• Acuzație: Este încurajată neplata datoriilor către stat:

• Fals. Restructurarea financiară nu dorește să șteargă datoriile companiilor, ci doar ștergerea penalităților și a dobânzilor. Datoria companiilor nu se șterge, ci doar se eșalonează. În felul acesta, se oferă o șansă companiilor cu datorii să evite falimentul și să fie repuse pe picioare.

• În fond, restructurarea financiară propusă de Guvern este o măsură cu valențe economice liberale, în care este urmărit interesul mediului de afaceri, respectiv a companiilor. Dacă omorâm companiile care au în prezent datorii la stat, nu ne alegem cu niciun avantaj economic și, în plus, generăm o problemă socială, prin pierderea locurilor de muncă.

• Acuzație: Măsura amnistiei fiscale bugetul de stat va pierde sume enorme

• Concluzia este una falsă. Bugetul de stat va pierde și mai mult dacă nu oferă o șansă pentru companiile cu datorii să se pună pe picioare. Într-o astfel de perspectivă, acele companii nu își vor putea plăti datoriile către stat și, în final, se vor închide. Pe de asupra, statul se va alege cu mii de șomeri pe care va trebui să-i plătească.

• Acuzație: Măsura Guvernului s-a făcut netransparent

• Fals. Despre măsura restructurării financiare a datoriilor, membrii Guvernului au vorbit în mai multe rânduri. Despre aceste lucruri au fost și ample relatări de presă. Deci, nu există niciun temei să fie acuzat Guvernul de netransparență.