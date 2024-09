Dan Nica îl dă în judecată pe George Simion, după acuzațiile grave ale liderului AUR

Liderul AUR, George Simion, a acuzat, în cadrul unul clip postat pe pagina sa de Facebook, că una dintre principalele cauze pentru actualele inundații este lipsa de interes a autorităților și l-a acuzat direct pe europarlamentarul PSD, Dan Nica, pentru lipsa barajelor.

În replică, Dan Nica a anunțat că l-a dat în judecată pe George Simion și îi va cere despăgubiri pe care le va dona Crucii Roșii.

"L-am dat in judecata pe George Simion și i-am făcut plângere penală! NU am, NU am avut diguri, iazuri, bălti de pește, baraje! Toți banii pe care ii voi obține în instanță îi voi pune la dispoziția Crucii Roșii și a celor care se ocupă de reconstrucția caselor. Minciuna are un preț, iar George Simion, acum și trimis în judecată, va plăti acest preț!", scrie Dan Nica.

Liderul AUR, George Simion, l-a acuzat direct pe Dan Nica pentru lipsa barajelor din județul Galați.

„Complicitățile clasei politice de 34 de ani, duc la actualele inundații. Acest baraj pe care sunt, la Suhurlui, digurile aparținând lui Dan Nica - europarlamentar PSD, au dus la nenorocirile succesive din 2013, 2016 și acum 2024. Trebuie să știm, Petre Roman a oprit construcția acestui baraj care ar fi oprit inundațiile. După aceea au venit guvernele Stolojan, Văcăroiu, Ciorbea, Radu Vasile, Isărescu, Năstase, Tăriceanu, Boc, Ponta și câți și mai câți, Dragnea, Băsescu. Niciunii nu au vrut să finalizeze acest baraj și acum Ciolacu parcă a auzit că ar exista un baraj nefinalizat în zonă. E datoria noastră, dragi prieteni, să fim lângă români, zi de zi să ajutăm sinistrații, să construim sau să reconstruim casele lor, dar datoria noastră în viitoarea guvernare, dacă românii ne vor alege, este să finalizăm acest baraj Suhurlui, să finalizăm toată infrastructura critică, pentru că nu tot ce s-a realizat în perioada lui Ceaușescu a fost rău. Părinții și bunicii noștri au muncit mult ca noi să avem o țară fără datorii și o țară protejată, unde protecția civilă, protecția socială să existe", spune George Simion, într-un videoclip postat pe rețelele de socializare.