Decizie în Parlament: OMV Petrom este obligată să plătească taxa de solidaritate

Parlamentarii au adoptat, în Camera Deputaților, un amendament prin care vor forța OMV să plătească contribuția de solidaritate. Astfel, strict în baza situațiilor financiare din anul precedent, companiile care nu au obținut minimum 75% din cifra de afaceri din activități vizate de contribuția de solidaritate să fie obligate să plătească contribuția.

Amendamentul a fost votat cu 178 de voturi "pentru", 71 de "abțineri" și 3 voturi au fost "prezent nu votez". Parlamentarii de la AUR și USR s-au abținut de la vot.

Ce prevede amendamentul inițiat de PNL

Calculul cifrei de afaceri eligibile ține cont si de faptul că modul de calcul al redevențelor are în vedere prețurile produselor ce se tranzacționează pe aceste burse.

"(6) Determinarea ponderii în cifra de afaceri a activităților prevăzute la alin. (1), se realizează prin includerea următoarelor:

a) în cazul activității economice cu codul CAEN 0610 - "Extracția țițeiului"

1. prețul de vânzare al țițeiului, pentru cantitățile de țiței extrase de către contribuabil, ce au făcut obiectul vânzării în cursul anului fiscal/exercițiului financiar 2022, respectiv 2023 către persoane neafiliate.

b) în cazul activității economice cu codul CAEN 0620 - "Extracția gazelor naturale"

1. prețul de vânzare al gazelor naturale, pentru cantitățile de gaze naturale extrase de către contribuabil, ce au făcut obiectul vânzării în cursul anului fiscal/exercițiului financiar 2022, respectiv 2023 către persoane neafiliate

în cazul activității economice cu codul CAEN 0510 - "Extracția huilei"

1. prețul de vânzare al huilei, pentru cantitățile de huilă extrase de către contribuabil, ce au făcut obiectul vânzării în cursul anului fiscal/exercițiului financiar 2022, respectiv 2023 către persoane neafiliate.

în cazul activității economice cu codul CAEN 1910 - "Fabricarea produselor de cocserie"

1. prețul de vânzare al produselor de cocserie, pentru cantitățile de produse de cocserie fabricate de către contribuabil, ce au făcut obiectul vânzării în cursul anului fiscal/exercițiului financiar 2022, respectiv 2023 către persoane neafiliate

e) în cazul activității economice cu codul CAEN 1920 - "Fabricarea produselor obținute prin rafinarea petrolului"

1. prețul de vânzare al produselor obținute prin rafinarea petrolului, pentru cantitățile de produse obținute prin rafinarea petrolului de către contribuabil, ce au făcut obiectul vânzării în cursul anului fiscal/exercițiului financiar 2022, respectiv 2023 către persoane neafiliate.

De ce nu vor să plătească Taxa de solidaritate cei de la OMV Petrom

Toate calculele făcute au dus la concluzia că cifra de afaceri a OMV Petrom în sectoarele prevăzute de Ordonanţa 186/2022 pentru plata contribuţiei de solidaritate este sub 75% şi astfel nu datorează această taxă, dar, dacă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală ajunge la altă concluzie, bineînţeles că o va plăti, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, Alina Popa, directorul financiar al companiei.

"O să explic puţin tot contextul, ca să fie mai clar. Ordonanţa de Urgenţă 186/2022 care a pus în aplicare Regulamentul european 1854/2022 stabileşte ca fiind în scopul contribuţiei de solidaritate contribuabilii care au cel puţin 75% în sectoarele de activitate de ţiţei, de gaze naturale, cărbune şi rafinării, precizând codurile CAEN care se referă la aceste activităţi. OMV Petrom are activităţi şi în alte sectoare, activităţi care au alte coduri CAEN, respectiv în special activităţi în zona de comercializare produse petroliere, gaze naturale şi electricitate, dar şi producţie de electricitate. De aceea, în baza Ordonanţei 186 şi a Regulamentului european, făcând toate calculele, am concluzionat că avem o cifră de afaceri în sectoarele respective sub 75%. Astfel, nu datorăm această taxă. În situaţia în care, din motive pe care nu le putem vedea la acest moment, ANAF ar ajunge la o altă concluzie, bineînţeles că vom plăti, aşa cum plătim întotdeauna toate taxele, contribuţiile acolo unde suntem obligaţi şi trebuie să le plătim", a explicat Popa, potrivit Agerpres.

Aceasta a subliniat că, fiind cel mai mare contribuabil la bugetul de stat al României, OMV Petrom este în permanenţă în controale fiscale de la ANAF şi pune la dispoziţie toate informaţiile financiare de care dispune.

"Pot să confirm faptul că am avut un control de la ANAF la începutul acestui an, care a verificat în detaliu cifra de afaceri şi structura cifrei de afaceri a societăţii OMV Petrom SA. Nu avem concluziile acestui raport. Nu avem un proces verbal de control, însă suntem foarte transparenţi şi putem pune la dispoziţie în continuare şi vom pune la dispoziţie în continuare toate cifrele financiare ale societăţii organelor de inspecţie fiscală", a subliniat directorul financiar.

Ea a menţionat că la consultările care au avut loc în octombrie-noiembrie 2022, în cadrul asociaţiilor din care face parte, OMV Petrom şi-a prezentat punctul de vedere în ceea ce priveşte Regulamentul european, cerând să fie luate în calcul toate impozitele suplimentare şi taxele în cazul în care se va decide introducerea contribuţiei de solidaritate.

"În cadrul asociaţiilor din care facem parte am participat la consultări de principiu asupra Regulamentului, în octombrie-noiembrie. Au fost discuţii generale în care am prezentat punctul nostru de vedere şi faptul că în România există deja un nivel foarte ridicat al suprataxării, inclusiv contribuţii noi introduse în anul 2022 semnificative şi toate aceste impozite suplimentare şi contribuţii trebuie luate în calcul în situaţia în care România va decide să introducă o astfel de contribuţie de solidaritate. Acesta a fost punctul nostru de vedere prezentat în cadrul asociaţiilor, atât în discuţie, cât şi în scris. Nu am avut consultări. În data de 28 decembrie, în partea a doua a zilei am văzut proiectul de Ordonanţă de Urgenţă şi nu am participat la consultări asupra acestuia. A fost aprobat în Guvern a doua zi, pe 29 decembrie", a precizat Alina Popa.

Referitor la consultările cu Comisia Europeană în privinţa acestei taxe, ea a afirmat că boardul OMV Petrom nu se pronunţă, fiind "atribuţia Ministerului de Finanţe", dar compania va fi transparentă şi va pune la dispoziţie toate cifrele necesare pentru o concluzie corectă.

Ministrul Finanţelor, Adrian Câciu, a anunţat pe 18 ianuarie că a solicitat Comisiei Europene clarificări în privinţa Regulamentului european transpus în legislaţia naţională prin ordonanţa de urgenţă pe energie, pentru introducerea contribuţiei de solidaritate, adăugând că "toată lumea va plăti solidar costul crescut al vieţii".

