Deputat Florin Roman, vicepreședinte PNL: "Patri(hotii) din PSD ii trădează pe eroii neamului romanesc!"

Deputat Florin Roman, vicepreședinte PNL, are un mesaj extrem de dur la adresa celor din PSD, care in ultima vreme au tot facut parada de patriotism:

"Crucile eroilor romani din Valea Uzului, care au murit pentru apărarea țării au fost acoperite cu saci menajeri de extremiștii maghiari, intr-un gest de fronda, fără precedent in ultimii ani. Cei care se declara patrioți in Europa, și aici ma refer la PSDragnea, demonstrează prin tăcerea mormântală așternută pe acest subiect ca doar sloganul e de ei și ca nu sunt in stare sa fie patrioți nici măcar in propria lor țara. Cu ocazia Anului Centenarului, primaria Dărmănesti a luat decizia de a pune la punct cimitirele, in semn de respect fata de eroii neamului. In timp ce crucile eroilor romani sunt vandalizate, jandarmii urca in dube protestatari pașnici împotriva regimului dictatorial impus de Liviu Dragnea, Carmen Dan și slugile din conducerea Jandarmeriei, care au schimbat emblema României cu cea a PSD! PNL solicita de urgentă PSDragnea sa demareze o ancheta de urgentă in vederea prinderii extremiștilor maghiari care au vandalizat monumentele eroilor romani. Jandarmii trebuie sa prindă hotii, nu sa apere hotii! Unde in lumea civilizata, Jandarmeria apăra hoția? Nicăieri, doar in regimul dictatorial a lui Dragnea. Cât despre patriotism, PSDragnea înțelege sa-și bată joc de eroii neamului in propria lor țara! Rușine sa va fie!", afirma Florin Roman.