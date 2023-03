Diana Șoșoacă a explicat de ce nu poate să slăbească și ce se întâmplă cu jandarmii la proteste

Senatoarea Diana Șoșoacă e cunoscută pentru discursurile extrem de dure pe care le abordează la protestele din România, unde nu de puține ori s-a certat inclusiv cu jandarmii.

În pandemie, Diana Șoșoacă s-a îngrășat destul de mult, povestind că nu a mai avut acces la bazinul de înot unde obișnuia să facă sport. Deși și-a propus să revină la silueta de dinainte de pandemie, senatoarea a povestit că un coleg avocat i-a recomandat să nu țină dietă.

„Nu mă mai interesează (n.red. Ce se spune despre aspectul ei fizic), asta sunt. Închipuiți-vă cum eram eu înainte, o tipă slabă, în fața unor jandarmi, spunându-le: - Pleacă de aici. Mihai Racea, un foarte bun prieten de-al meu, avocat, i-am spus că mă apuc de slăbit și el mi-a spus: - Cum arată Șoșoacă slabă în fața jandarmilor? Nu slăbi acum.

Și-am înțeles ideea, dai impresia de forță. Nu am nimic nici cu femeile slabe, nici cu alea grase, am cu bărbații grobieni și misogini. Dacă stai să te uiți la un om după felul în care arată, nimeni nu este perfect, nici măcar manechinele, care au tot felul de operații. Până una alta, omul este cel din interior. Toți avem câte o problemă, un ochi mai mic, un picior mai scurt etc. toți avem ceva care arată imperfecțiunea, pentru că perfect e doar Dumnezeu. Dacă stai să judeci omul după felul în care arată, înseamnă cu n-ai înțeles nimic în viața asta și ești gol de conținut.

Am întâlnit oameni minunați trecând dincolo de aparente, oameni care au fost nevoiți să se retragă într-o singurătate apăsătoare din cauza opiniilor altora despre felul în care arată, oameni care n-au avut nici răbdarea, nici interesul de a se apleca asupra adevăratei valori umane", a declarat avocata în emisiunea de pe canalul de Youtube 'thexclusive', potrivit Wowbiz.

loading...