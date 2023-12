Din tainele Scandalului "Amantlâc la Buzău". Cum ar vrea Mihai Tudose sa-l mozolească pe Marcel Ciolacu ca sa-i ia locul

Au tot aparut informatii prin presa de cazarmă referitor la relatiile dintre Marcel Ciolacu - presedintele PSD si prim ministru - si Sorina Docuz, fosta Miss Buzău, fosta miss Negoiță, care are acces la nenumarate contracte favorizate de PSD. La un scurt search pe Google se deschide o lista intreaga de publicatii care s-au sifonat una de la alta.

Informatia odata trâmbițată s-a rostogolit in mai ziarele militarizate in urma unui evident ordin pe unitate, dar care isi are sorgintea tot in PSD si tot la varful partidului. Publicatia online care a aruncat "bomba" cu contractele de la PSD a fost G4Media.ro. Adevarata, neadevarata, nu asta e problema acestui articol. Nu ar fi chiar pentru prima oara cand se scrie despre Marcel Ciolacu si Sorina Docuz. Ci faptul ca Dan Tapalagă, fostul lingău al Monicăi Macovei, e acum nu numai un fripturist al serviciilor, dar si al "amicului" Felix Rache, care Rache, pe langa drumurile la UM mai e si omul de casa al fostului premier Mihai Tudose, caruia-i lustruia clantele pe cand era desemnat ca purtator de cuvânt, incurcand destul de des comunicatele de la SGG cu cele de la SRI.

Rache de Buzău, la ordinul lui Tudose de Brăila, s-a apucat să măcăne la urechistul Tapalagă ce-a pohtit stăpânul. Ideea e una simpla, in PSD e un război subteran, iar Tudose il lucreaza acum cum poate pe Ciolacu, caruia ar vrea sa-i ia locul, plictisit de atat europarlamentarism. Si nu e nici pentru prima oara si nici singurul caz in care Tudose apare ca un mester al intrigilor de palat, vom reveni cat de curand cu un alt caz.