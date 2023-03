După ce a propus anexarea prin lege a unor teritorii din Ucraina, Diana Șoșoacă depune și un proiect privind unirea cu Republica Moldova

Senatoarea Diana Iovanovici-Șoșoacă, președintele Partidului S.O.S. România, a depus vineri, 31 martie, la Senat, propunerea legislativă intitulată „LEGE privind unirea României cu Republica Moldova", pentru introducerea acesteia în procedură legislativă, și a solicitat adoptarea acesteia în procedură de urgență.

Demersul Dianei Șoșoacă vine la câteva zile după ce a depus o altă propunere legislativă care vizează anexarea unor teritorii din Ucraina, care au aparținut în trecut României.

Textul propunerii legislative este următorul:

„Articolul 1

Parlamentul României reiterează atașamentul faţă de prevederile Actului final al Conferinței C.S.C.E. de la Helsinki, care admite posibilitatea modificării frontierelor pe căi paşnice, diplomatice.

Articolul 2

Parlamentul României decide unirea României cu Republica Moldova.

Articolul 3

Parlamentul României abilitează guvernul țării sa înceapă de urgență, imediat, negocieri cu autorităţile de la Chișinău pentru definitivarea unirii cu Republica Moldova.

Articolul 4

După adoptarea prezentei legi și publicarea în Monitorul Oficial vor fi notificate autoritățile internaționale competente, Guvernul Republicii Moldova, U.S.A., N.A.T.O., O.N.U, U.E., pentru aducerea la îndeplinire a dispozițiilor legii".

Expunerea de motive

În Expunerea de motive, președintele S.O.S. România arată că această inițiativă „deschide cu adevărat calea negocierii pentru aducerea la trupul patriei mamă a unor teritorii smulse samavolnic de bolșevici din trupul țării, cu concursul marilor puteri. Niciodată nu am fost la masa tratativelor, ci mereu am suportat deciziile altora. În contextul actual, când deja se preconizează negocieri pentru refacerea unor mari teritorii din interese economice și politice, România trebuie să își joace cartea inteligent, cu mult curaj și aplomb, alături de marile puteri. Demersul subsemnatei deschide negocierile la masa mai marilor lumii, pentru reîntregirea României mari, prin unirea cu Republica Moldova și a teritoriilor deținute ilegal de Ucraina, mai ales în virtutea Rezoluției Congresului American 148 din 28 iunie 1991 care menționa sprijinul pentru recuperarea Bucovinei de Nord".

Senatoarea Diana Iovanovici-Șoșoacă mai spune în Expunerea de motive că „Statele Unite ale Americii dau undă verde pentru unirea României cu Republica Moldova. Unul dintre cei mai respectați oameni din serviciile de informații ne îndeamnă să facem pași concreți în această direcție. James Olson a condus divizia de contraspionaj din cadrul CIA și a descris în amănunt care este situația reală în Europa de Est. Acesta a declarat: „Cred că ar fi chiar o mişcare inteligentă"."

Mai mult, spune senatoarea, în acest moment forțele majoritare politice din România și majoritatea din Republica Moldova își doresc o astfel de unire. „Ar trebui repetat același proces ca în 1918, astfel încât Parlamentul României să decidă unirea României cu Republica Moldova, ulterior Parlamentul Republicii Moldova să decidă unirea cu România. Este extrem de simplu, mai ales că avem susținerea marilor puteri. Să nu uităm că aproximativ 1 milion de cetățeni moldoveni au cetățenie română, 82,07% dintre cetățeni sunt de etnie română, limba oficială este limba română", a mai spus președintele S.O.S. România.

Senatoarea a adăugat în Expunerea de motive că „este obligatoriu ca UE, ca și SUA, care sprijină această unire, să ne ajute pentru integrarea Republicii Moldova și este momentul să primim înapoi ceea ce am dat pentru integrarea noastră, în timp ce UE integrează Ucraina pe banii statelor uniunii. În acest context, considerăm imperios necesar ca UE și SUA care au nevoie de Ucraina și Republica Moldova să se integreze în UE și NATO, să ne ajute la unificare și să ne ajute economic, financiar, tehnologic și în toate modurile pentru a putea ridica economia României Reunite și a putea face față provocărilor, astfel ca procesul de unire și integrare într-un singur corp al Patriei Mamă să se facă pe bani europeni, acolo unde am contribuit de peste 16 ani și am îndeplinit condiții care nu mai sunt cerute Ucrainei și Republicii Moldova, UE si NATO solicitând integrarea de urgență fără costuri pentru Ucraina, deci trebuie acordate aceleași facilități și Republicii Moldova. (vezi Rezoluţia Consiliului de Administraţie nr. 463 (2022) "Privind majorarea capitalului Băncii de dezvoltare a Consiliului Europei")", a adăugat senatoarea.

În finalul Expunerii de motive, senatoarea Diana Iovanovici-Șoșoacă a declarat că, având în vedere și inițiativa sa legislativă cu privire la denunțarea Tratatului cu Ucraina din 1997 și reunirea teritoriilor deținute ilegal de către Ucraina, "aceste unificări pot fi negociate împreună, unirea putându-se realiza în același timp, mai ales față de susținerea de integrare în UE și NATO a celor două state, dar și susținerea reunificării astfel cum a fost prezentată".

