După scandalul de la Casa Capșa, Șoșoacă îi oferă 9 zile de reabilitare "golanului de cartier" George Simion

Președinta SOS România, Diana Șoșoacă, i-a invitat luni pe liderul AUR, George Simion, precum și pe Cozmin Gușă și pe un lider al partidului Patrioții Poporului Român, să ia parte la a doua rundă de negocieri, de data aceasta la un hotel din Poiana Brașov, pentru „coagularea mișcării suveraniste din România" în vederea alegerilor parlamentare și prezidențiale din noiembrie-decembrie, după ce delegația AUR nu a fost primită de Diana Șoșoacă la întâlnirea suveraniștilor de la Casa Capșa.

„În vederea celei de-a două runde de discuţii privind unificarea forțelor politice suveraniste și câștigarea alegerilor prezidențiale și parlamentare din acest an, vă invit joi, 22 August, de la ora 15.00, la Hotelul Piatra Mare din Poiana Braşov, în preambulul Şcolii de Vară a Partidului S.O.S. România, pentru a formula soluţii aplicate cu privire la coagularea mișcării suveraniste din România. Vă propun ca fiecare delegație să fie formată dintr-un număr de trei sau cel mult patru reprezentanți. La întâlnire vor avea acces doar persoanele cărora le este adresată invitaţia şi însoţitorii lor. Accesul la discuţii este interzis pentru orice alte persoane neinvitate sau care nu însoţesc preşedinţii de partid şi prezidenţiabilii menţionaţi", scrie în invitație.

Șoșoacă le-a trimis invitația lui Simion, lui Gușă în calitate de candidat independent, precum și președintelui executiv al PPR, Răzvan Constantinescu. Șoșoacă menționeză că liderul AUR George Simion și-a făcut partidul de râs după ce la prima rundă de negocieri, de la Casa Capșa, nu a onorat invitația și a trimis în locul său alți membri AUR care au făcut scandal.

„Cu privire la scandalul făcut astăzi de persoane din Aur care nu au fost invitate să participe la întâlnire, dar care au fost trimise să disturbe discuţiile, consider că atitudinea preşedintelui Aur de a nu fi prezent, dar de a trimite în locul lui persoane neavenite cu scopul de a urla pe holurile de la Casa Capşa, arată că George Simion nu este pregătit pentru a fi prezidenţiabilul Aur şi îşi face partidul de râs, plus că aduce grave prejudicii de imagine naţionalismului românesc. Cu toate acestea, în spiritul deschiderii de care am dat dovadă de la bun început, îl aştept în continuare pe George Simion şi la a doua rundă de discuţii pentru a ne prezenta răspunsul său cu privire la principiile naţionalismului care au fost prezentate tuturor participanţilor şi acceptate în decursul primei întâlniri care s-a desfăşurat astăzi", se arată în comunicat. Șefa SOS România a adăugat că așteaptă ca Simion să-și schimbe comportamentul.

„Pentru a participa la a doua întâlnire însă, George Simion trebuie să renunţe la apucăturile de galerie şi să înveţe să îşi poarte cu demnitate funcţia de preşedinte de partid, care este diferită de cea de şef de galerie. De asemenea, îi rog pe reprezentanţii Aur să nu se mai lase folosiţi în mod nedemn de preşedintele acestui partid şi să refuze categoric să mai fie trimişi pentru a provoca scandal, prezentându-se neinvitaţi la discuţii de unde să fie daţi afară, nu de alta, dar în acest fel se fac de râs. George Simion are la dispoziţie 9 zile să înveţe uzanţele politice şi diplomatice, de vreme ce e clar că nu le-a deprins în patru ani, şi să se prezinte la întâlnirea de la Poiana Braşov ca un lider politic, nu ca un golan de cartier. Ştim cu toţii că, în februarie 2022, George Simion a mai încercat să intre cu forţa la întâlnirea naţionaliştilor europeni de la Madrid şi a fost dat afară cu bodyguarzii. Am crezut că în acest timp s-a mai cizelat, dar am sperat degeaba. Totuşi, pentru că iertarea e creştinească, îi ofer în continuare lui George Simion şansa să vină să îşi ceară scuze şi să îşi aducă aportul la construirea naţionalismului autentic românesc, asumându-şi greşelile şi derapajele din trecut şi adoptând principiile naţionaliste convenite în cadrul primei întâlniri", conform sursei citate.

„Dacă însă George Simion va continua politica de grotă, va fi numai responsabilitatea lui. Dacă George Simion nu îşi poate depăşi condiţia de galerist, le adresez pe această cale oamenilor de valoare din Aur invitaţia de a se dezice de comportamentul de astăzi al liderului lor şi de a se alătura naţionaliştilor adevăraţi, venind să sprijine construcţia bazată pe principii care se naşte în urma acestor întâlniri şi care este deschisă tuturor suveraniştilor autentici", a mai afirmat Șoșoacă.