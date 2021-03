E peste Iohannis! Presedintele Ucrainei s-a vaccinat la bustul gol

Volodimir Zelenski, presedintele Ucrainei, s-a vaccinat la bustul gol, cu serul AstraZeneca, cu toate ca a trecut deja prin boala. A declarat ca, desi a facut COVID-19, nivelul anticorpilor era foarte scazut. In plus, a vrut sa fie un exemplu pentru cetateni.

"Le recomand cu tarie tuturor sa se vaccineze. Eu ma vaccinez laolalta cu militarii. Cred ca este o decizie corecta, chiar daca am avut deja COVID-19. Mi-am verificat nivelul anticorpilor, iar al meu este foarte scazut. Oameni ca mine si ca ministrul sanatatii, care s-a vaccinat luni, trebuie sa fie un exemplu pentru altii. Cred ca acest vaccin este bun, este de o foarte buna calitate, unul dintre cele mai bune din lume", a declarat presedintele Ucrainei. Aproape jumatate din populatia Ucrainei nu doreste sa se vaccineze, iar singurul vaccin disponibil in tara este cel AstraZeneca. Presedintele a respins vaccinul rusesc Sputnik V si le-a cerut tarilor Uniunii Europene sa trimita vaccinuri in Ucraina, in semn de solidaritate.

Reamintim ca si presedintele Klaus Iohannis s-a vaccinat din a doua transa de vaccinuri Pfizer/ Biontech sosite in tara si pocedura a fost transmisa in direct de posturile de televiziune. Iohannis si-a scos sacoul si camasa si a ramas cu un tricou negru iar la vaccinare i s-au vazut bicepsii, o imagine care a devenit rapid virala pe retelele de socializare, multi comantand ca presedintele Romaniei are bratele "lucrate". Iata insa ca presedintele Ucrainei este "peste Iohannis", s-a vaccinat la bustul gol, aratandu-si muschii mult mai bine "lucrati".