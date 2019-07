"Este fie idiot, fie rău-voitor!" Războiul Năstase-Băsescu, după 20 de ani

Adrian Năstase îi dă o replică dură lui Traian Băsescu, după ce acesta a afirmat că fostul premier a avut inițiativa mandatului de 5 ani în cazul președintelui României și a modificat și procedura legislativă care permitea ca o decizie CCR să poată fi înfrântă de Parlament.

Iată și un exemplu recent. Într-o conversație cu Denise Rifai, marele pacient afirma:

„Marele jurist Adrian Năstase trebuie să și-o reproșeze. El a făcut două prostii majore în această Constituție. A făcut mandatul de 5 ani și a doua eroare pe care a făcut-o e că deciziile CCR putea fi înfrânte de Parlament cu două treimi. Adrian Năstase le-a scos, nu știu ce l-a inspirat ca mare jurist. Asta trebuia să rămână."

Trebuie să repet ce am scris, in mai multe randuri, pe blog:

„In ceea ce priveste mandatul prezidential de 5 ani, se poate observa si din Raportul anexat (punctul 18), ca amendamentul respectiv a fost depus de senatorul Iorgovan, impreuna cu grupurile parlamentare PD si PNL !!! Intentia era de a separa „locomotivele" PSD de alegerile parlamentare. Am mai explicat faptul ca aceasta initiativa nu a fost a mea. Puteti citi ceea ce am scris pe aceasta tema, pe blog, in 18 martie 2011 („Mandatul de 5 ani"), inclusiv promisiunea - „din acest moment, voi considera ca oricine mai lanseaza o astfel de minciuna este fie idiot, fie rau-voitor". Honi soit qui mal y pense!"

In ceea ce priveste modificarea procedurii legislative, eliminarea atributiei parlamentului de a cenzura cu 2/3 din voturi deciziile CCR, această propunere a apartinut partidului lui Băsescu!! Puteti citi declaratia lui Emil Boc din plenul parlamentului in sedinta Camerei Deputatilor din 18 iunie 2003, la dezbaterile referitoare la revizuirea Constitutiei.