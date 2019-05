Florin Roman, deputat PNL: PSDancila și PSDPonta își bat joc de votul romanilor

Pro România este noul partid balama din Parlamentul României, iar pesedistul vopsit Victor Ponta a confirmat ca este de vânzare! Prețul: înființarea unui grup parlamentar, la care PSDPonta avea oricum dreptul, fără sa se vândă PSDancila, sancționat prin votul masiv al romanilor, este parerea deputatului PNL Florin Roman.

"Matematica simpla arată ca fără cele 24 de voturi ale noului PSDPonta, urmașii lui Dragnea nu l-ar fi putut impune de colegul lor de suflet rosu, Marcel Ciolacu, in fruntea Camerei Deputatilor. Lideri ai noului PSDPonta, fosta Pro România, cum este, fostul premier Tudose au votat chiar in fata chestorilor. Ca mulți alți pesediști vopsiti ai lui Ponta. Absolventul politic Victor Ponta uita ca pe lângă cele 100 de voturi adunate de PNL, USR și PMP, 20 au mers la UDMR iar 11 au fost nule. Așa ca in fata matematicii simple, minciunile Dvs pălesc, domnule Ponta. Fiți bărbat și recunoașteți înțelegerea. Ca sunteți președintele noului PSDPonta și ca impreuna cu "ciuma roșie" v-ați bătut joc de votul masiv al romanilor!", mai spune vicepresedintele liberalilor, deputat de Alba, Florin Roman.