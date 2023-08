Fostă ministră a justiției, oficial inculpată. Dosarul penal al Monicăi Macovei

Monica Macovei, fost ministru al justiției și fost europarlamentar, a ajuns vineri dimineața la Parchetul Curții de Apel Constanța. Macovei a fost citată pentru a i se aduce la cunoștință faptul că procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale în dosar penal care o vizează. Fosta ministră are oficial calitatea de inculpată.

Potrivit Codului penal, acțiunea penală în cazul vătămării corporale din culpă poate fi pusă în mișcare doar la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Macovei mai poate scăpa de condamnare dacă victima își retrage plângerea înainte de pronunțarea unei hotărâri definitive în instanță.

Reamintim că pe data de 8 octombrie 2022 Monica Macovei se întorcea din localitatea Limanu și, după ce a trecut podul de la Mangalia, aflată la volanul autoturismului propriu, a pierdut controlul direcției de mers, a intrat pe contrasens, unde a izbit în plin un motociclist care circula regulamentar. Acesta a suferit răni extrem de grave și a fost transportat la Spitalul Județean, iar ulterior transferat la un spital din București.

Monica Macovei a negat că ar fi intrat pe contrasens.

„Mulțumesc tuturor celor care v-ați gândit la mine. Astăzi am fost parte a unui accident rutier. Încep să îmi revin din starea de șoc. Conducând de la 2 Mai spre Mangalia, pe banda mea și nu pe contrasens, un motociclist a intrat din plin in aripa stângă a mașinii, moment in care airbags s-au declanșat, cauciucul din stânga față s-a spart. Nu am pierdut controlul mașinii nici o secundă.

Urmare a spargerii cauciucului din partea stânga față, mașina a mers încet spre stânga, oprindu-se într-un scuar mic, cu vegetație. Sper ca motociclistul sa își revină, de câteva ore încerc sa obțin informații despre starea lui", a transmis Monica Macovei, după accident, într-un mesaj postat pe Facebook.