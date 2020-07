Fost premier al României, mesaj de scandal: "Nu uitați să purtați mască... începe să pută!"

Fostul premier Mihai Tudose, în prezent membru al PSD, critică Guvernul PNL pentru felul în care administrează criza provocată de infectările cu noul coronavirus.

Tudose arată că "de la o zi la alta, situația infectărilor cu coronavirus devine tot mai gravă, iar Guvernul ne spune deja că nu mai sunt locuri la terapie intensivă și că ventilatoarele pulmonare sunt insuficiente". "Perspectiva devine brusc sinistră. Dar cine a împiedicat Guvernul, de jumătate de an, să achiziționeze suficiente ventilatoare?" - se întreabă, retoric, fostul șef de Guvern, propus în această funcție de Liviu Dragnea, iar apoi fiind demis tot de el.

Mihai Tudose reamintește faptul că, acum 3 luni, "era mare tam-tam că România va găzdui rezerva strategică de materiale medicale a UE". "Vasăzică producție ioc, relansarea economiei a murit la reanimare, achiziții suspecte, vid ori bâlbe legislative în serie... Și evident marea realizare cotidiană: și azi am reușit să mai împrumutăm câteva miliarde. E dobânda mare de tot, dar e un mare succes... și mai luăm și mâine! Morala? Cetățenii și opoziția sunt de vină.

România se sufocă, numai Guvernul respiră ușurat că nu se mai pot ține alegeri. Că asta i-a fost PNL-ului grija anul ăsta: ba anticipate, ba alegeri la termen....ba să vedem dacă nu cumva ne e mai bine nouă PNL-ului să facem alegerile mai încolo, când poate ne mai revenim...Cât despre țară, Dumnezeu cu mila, căci ceea ce avem acum e o mașină cu vreo 3 volane, 6 claxoane, 5 roți, fără motor și împinsă la deal cu o funie... P.S. Nu uitați să purtați mască... începe să pută...." - mai afirmă forstul premier.

Mesajul integral al lui Mihai Tudose pe Facebook:



Mămăliga albastră....

De la o zi la alta, situația infectărilor cu coronavirus devine tot mai gravă, iar Guvernul ne spune deja că nu mai sunt locuri la terapie intensivă și că ventilatoarele pulmonare sunt insuficiente. Perspectiva devine brusc sinistră.

Dar cine a împiedicat Guvernul, de jumătate de an, să achiziționeze suficiente ventilatoare?

Nu-mi spuneți că opoziția e de vină, că nu cred că au și putut să spele cuiva creierul. Chiar dacă Guvernul PNL bagă bani grei în propagandă, chipurile anti-pandemie: 50 de milioane de euro sunt date presei în numele campaniei de informare a populației!

Asta nu e nicicum mită electorală, nuuuu, e despre rețete de colivă cu efect anti-virus.

Că pandemia a scăpat de sub control, de eficientă ce e campania...

Ieri s-au împlinit 6 luni de la primul caz de Covid-19 confirmat în Europa, în Franța. Acum 5 luni, Italia raporta primii morți. Acum 4 luni, UE a creat cadrul de acordare flexibilă de ajutoare de stat, în special pentru producția de echipamente medicale. Acum 3 luni, era mare tam-tam că România va găzdui rezerva strategică de materiale medicale a UE.

De fapt, noi ce-am păzit în timpul ăsta?

La 16 aprilie, premierul Ludovic Orban declara: "Vrem să reuşim fie achiziţionarea, fie producerea în România - de preferat producerea în România - a cel puţin 2.000 de ventilatoare cu care să dotăm secţiile de terapie intensivă ale spitalelor".

2000 de ventilatoare costă aproximativ 50 de milioane de euro. Bani au fost și sunt, de vreme ce se duc spre presă!

Și aici e loc de o altă discuție... dacă de 50 mil de euro Guvernul a ,,produs" doar stupida și insuficienta poartă-mască-și-spală-te-pe-mâini... Eu zic că era loc de o ,,producție" mai de impact cu imagini din terapie și mărturii ale celor ce au trecut prin calvar...gen iată cam ce poți să pățești...

Vasăzică producție ioc, relansarea economiei a murit la reanimare, achiziții suspecte, vid ori bâlbe legislative în serie... Și evident marea realizare cotidiană: și azi am reușit să mai împrumutăm câteva miliarde. E dobânda mare de tot, dar e un mare succes... și mai luăm și mâine!

Morala? Cetățenii și opoziția sunt de vină.

România se sufocă, numai Guvernul respiră ușurat că nu se mai pot ține alegeri. Că asta i-a fost PNL-ului grija anul ăsta: ba anticipate, ba alegeri la termen....ba să vedem dacă nu cumva ne e mai bine nouă PNL-ului să facem alegerile mai încolo, când poate ne mai revenim...

Cât despre țară, Dumnezeu cu mila, căci ceea ce avem acum e o mașină cu vreo 3 volane, 6 claxoane, 5 roți, fără motor și împinsă la deal cu o funie....

P.S. Nu uitați să purtați mască... începe să pută....