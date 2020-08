Gabriela Firea a anunțat lista candidaților PSD pentru Capitală

Primarul Capitalei Gabriela Firea a postat, sâmbătă, pe pagina sa de Facebook, candidații pentru primăriile de sector. La Sectorul 2 apare Cristian Popescu, cel care ar fi trebuit să fie candidatul PNL, însă, în urma alianței cu URS-PLUS, s-a preferat alt candidat.

Firea apare și în fotografii alături de Cristian Popescu și de președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu.

„În ultimele săptămâni s-au consumat energii pentru trocuri politice, negocieri vinovate și aranjamente de culise care nu au avut oamenii în centrul preocupărilor. obținută este unificarea unor șefi de partide, a unor interese, a unor încrengături și, implicit, bătălia pe funcții. Întotdeauna am ales oamenii și proiectele concrete, în detrimentul fuziunii și coaliției între niște conduceri de partide. Sunt mândră sa fiu candidatul oamenilor, și nu al alianțelor, și mă voi lupta cu candidatul - așa cum scrie pe toate afișele și cum se prezintă în emisiuni! Nu mă simt mai neînsemnată, mai fără forță, fiind doar candidatul cetățenilor, și nu al unor partide unite. Eu sunt unită cu oamenii de rând, fără funcții politice! Așa se prezintă lucrurile și în cazul sectorului 2 al Capitalei. Am ales să formam echipă cu cetățenii din acest sector și cu omul care știe, deja, toate problemele, are și soluții, pentru că a lucrat îndeaproape cu actualul primar - colegul nostru Mihai Toader -, dar care merge către un alt proiect", a anunțat primarul Capitalei candidatura lui Cristian Popescu, din partea PSD, pentru Primăria Sectorului 2.

Firea spune că Popescu a fost „trădat în miez de noapte, de dragul aranjamentelor politice".

„Vom merge împreună în această perioadă și în viitor cu Dan Cristian Popescu, viceprimarul sectorului 2, pe care PNL l-a trădat, în miez de noapte, ca să-i facă loc unui candidat USR lipsit total de experiență și viziune, doar de dragul aranjamentelor politice pentru partidele , nu pentru toți cetățenii, indiferent de preferințele politice", a mai spus Firea.

Săptămâna viitoare, PSD va depune noi candidaturile pentru alegerile locale. Pentru Primăria Capitalei candidează pentru al doilea mandat Gabriela Firea. La Sectorul 1 candidează Daniel Tudorache, la Sectorul 2 - Cristian Popescu, la Sectorul 3 - Aurelian Bădulescu, la Sectorul 4 - Daniel Băluță, la Sectorul 5 - Daniel Florea și la Sectorul 6 - Gabriel Mutu.