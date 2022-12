George Simion a ocupat pupitrul la conferința de presă a ministrului Energiei. Virgil Popescu nu a mai apărut!

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, urma să susțină o conferință de presă de la ora 12.30 despre taxa pe soare, însă în locul acestuia a apărut la pupitru liderul AUR, George Simion. Cum a reușit Simion să ajungă în minister și să se instaleze la pupitrul de la care urma să susțină conferința Virgil Popescu? „Pe ușă am intrat", a răspuns liderul AUR.

Jurnaliștii care îl așteptau pe ministrul Energiei la conferința de presă au avut o surpriză: în locul lui Popescu a apărut liderul AUR, George Simion. Liderul AUR a transmis live tot traseul său în Ministerul Energiei, unde a mers și a reușit să anuleze conferința de presă pe care urma să o susțină Virgil Popescu. El a reușit să intre alături de o parte din jurnaliști.

„Pe ușă am intrat. Mi s-a spus că nu aș avea dreptul să particip la această conferință de presă. Am venit, am urcat. Dacă am încărcat vreo lege, să-mi spună instituțiile statului", a afirmat Simion de la pupitrul din minister unde Virgil Popescu urma să susțină conferință de presă. După ce a apărut în fața jurnaliștilor, liderul AUR a plecat prin minister în căutarea lui Virgil Popescu: „Am venit să pun o întrebare: cum e cu taxa pe soare". Tema „taxei pe soare" a fost lansată de USR, dar capitalizată de AUR, prin George Simion, scăpat liber prin Ministerul Economiei.

Uniunea Salvaţi România a cerut guvernanţilor stoparea publicării în Monitorul Oficial şi refacerea ordonanţei de urgenţă pentru completarea cadrului legal de promovare a utilizării energiei din surse regenerabile, acuzând faptul că Guvernul PSD-PNL a emis în seara de dinaintea vacanţei de Ziua Naţională o ordonanţă de urgenţă care "inventează o nouă taxă în plină criză energetică: taxa pe soare".

Potrivit USR, "taxa pe soare" vizează cetăţenii şi firmele care au investit în panouri fotovoltaice, produc curent şi îl consumă în propria gospodărie sau firmă. "Cetăţenii şi firmele vor fi obligaţi de stat să monteze contoare speciale, diferite de contoarele legate la reţelele naţionale de energie, doar pentru a putea fi taxaţi pentru energia produsă de ei, consumată tot de ei", se susţine în comunicat. În context, Cristian Ghinea, coordonatorul Departamentului de Politici Publice al USR, afirmă că măsura a fost luată de Guvern pentru a proteja "monopolul şi piaţa captivă a companiilor energetice".

"România este un stat european care doreşte să treacă pe energie verde cât mai mult posibil. Primim şi o grămadă de bani europeni pentru asta, pe care PSD şi PNL nu sunt în stare să îi investească. Acum, inventează o nouă taxă, pentru a opri românii să devină prosumatori. De ce? Pentru că monopolul şi piaţa captivă a companiilor energetice de stat trebuie protejate. Chiar cu preţul sacrificării producţiei de energie în plină criză energetică", spune Cristian Ghinea.