Goţiu: "După aproape 4 ani, s-a închis definitiv procesul cu Palada. E penal şi mi-a plătit şi daune morale"

Fostul senator USR Mihai Goţiu a atras atenţia, marţi, că după aproape patru ani s-a închis procesul definitiv pe care i l-a intentat fostului purtător de cuvânt al Guvernului PSD Mirel Palada, care l-a agresat fizic, în direct, într-o emisiune TV.

"GATA! După aproape 4 (patru) ani, s-a închis definitiv procesul cu Mirel Palada. Facebook mi-a amintit că, astăzi, se împlinesc fix patru ani de când am fost lovit, în platoul televiziunii B1 TV, de Mirel Palada, în pauza unei emisiuni. Aşa cum am promis public, am refuzat 'soluţia' împăcării părţilor şi am mers cu procesul penal până la capăt", a declarat Mihai Goţiu, pe pagina sa de socializare.

Potrivit liderului USR, în prima instanţă, în decembrie anul trecut, Mirel Palada a fost condamnat la 9 luni de închisoare cu amânarea executării pedepsei, la plata unor daune morale în valoare de 5.000 de euro şi a cheltuielilor de judecată.

"În urma apelului, în luna mai a acestui an, condamnarea penală a lui Palada a fost redusă la 6 luni. Dar tot penal rămâne! În fine, în urmă cu două săptămâni, pe 1 septembrie, Mirel Palada a achitat şi daunele morale (în lei, la cursul BNR) şi cheltuielile de judecată. De ce a fost nevoie să treacă atâta timp pentru a finaliza un proces de loviri, în care existau înregistrări video şi martori, mi-e greu să înţeleg. Mai avem multe lucruri de schimbat şi îmbunătăţit în ţara asta. Până una alta (şi până la reabilitare), de-l întâlniţi pe Mirel Palada prin vreun studio de televiziune ori pe stradă, să ştiţi că e penal cu patalama", a afirmat Mihai Goţiu.

Reamintim că, în septembrie 2017, Mihai Goţiu a fost lovit de Mirel Palada, fost purtător de cuvânt în Guvernul Ponta, în pauza unei emisiuni de la B1 TV. Anterior agresiunii fizice, cei doi au avut un schimb de replici în contradictoriu în emisiune, susţine Goţiu, Palada acţionând provocator şi, în final, ajungând să-l lovească.

"M-a lovit în pauză unei emisiuni de la B1. În prima parte a emisiunii, domnul Palada a intrat de mai multe ori peste mine şi i-am spus că este un comportament nesimţit care m-a făcut să intru în politică. Moderatoarea mi-a atras atenţia la limbaj, am spus că îmi susţin afirmaţia, pentru că asta e definiţia de dicţionar a unui om lipsit de bun simţ când nu te lasă să spui ce ai de spus. Apoi, în pauză, m-a ameninţat să nu mai spun că e nesimţit, că îmi arată el după emisiune. Şi am spus că dacă va continua să mă întrerupă, să nu mă lase să vorbesc, am zis: da, ăsta e comportament nesimţit. A venit pauza (...) şi a venit şi pumnul în gură. În acel moment au intervenit cei care erau în platou la B1 şi l-au oprit", declara Goţiu la acea vreme.