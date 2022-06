Interpelare pe tema filmului de animație cu lesbiene considerat potrivit pentru copii de către Ministerul Culturii

Deputatul AUR, Dan Tanasă, l-a interpelat pe Ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, pe tema filmului de animație „Lightyear", care a fost pus de autoritățile cinematografice la dispoziția copiilor de toate vârstele.

Filmul are calificativul „Audiență Generală" (AG) deși conține scene care sunt cel puțin problematice pentru un copil mic, precum aceea în care două femei se sărută. „Cea mai recentă escapadă animată a celor de la Disney-Pixar este pe cale să ajungă pe ecranele cinematografelor noastre. Este povestea de origine a unuia dintre cele mai îndrăgite personaje - Buzz Lightyear din Toy Story. În perioada premergătoare lansării, speculațiile on line au crescut după ce s-a confirmat că Lightyear va include primul sărut între persoane de același sex. Producătorul filmului, Galyn Șușman, a declarat că personajul feminin Hawthorne, căruia îi dă voce Uzo Aduba, are o relație "semnificativă" cu o altă femeie și că între ele are loc un sărut. Ca răspuns, mai multe țări - printre care Emiratele Arabe Unite, Malaezia, Egiptul și Indonezia - au anunțat recent că vor interzice Lightyear în cinematografe din cauza ,,încălcării standardului de conținut mediatic al țării lor".

Centrul Național al Cinematografiei a considerat că filmul este potrivit pentru toate vârstele, acordandu-i calificativul de Audiență Generală (AG)" afirmă deputatul în interpelarea sa. El acuză Consiliul Național al Cinematografiei (CNC) că expune copiii la „promovarea ideologiei LGBT": „Din ce cauză CNC se face părtaș la promovarea ideologiei LGBT în rândul copiilor vulnerabili, expunîndu-i, fără voia lor, printr-o încadrare greșită la conținut nepotrivit vârstei și dezvoltării lor? Care sunt măsurile pe care le veți lua cu privire la acest film de animație și cum veți preveni difuzarea acestuia către o categorie evident nepotrivită de audiență? Cum poate fi considerat ca fiind potrivită tema abordată în acest film în condițiile în care subiectul presupune ca un minor de 6-7 ani să fie expus ideologiei conform căreia există copii cu două mame sau că două femei se pot căsători?"

Compania Disney nu este la prima ispravă de acest gen. Compania s-a angajat cu arme și bagaje împotriva unei legi emise de statul Florida, care protejează copiii de grădiniță și școală primară de ore de orientare sexuală și identitate de gen. De altfel, presa americană scrie că scena lesbienelor din „Lightyear" a fost introdusă tocmai pentru a face în ciudă legiutorilor din Florida. Anul trecut, compania Disney a organizat un concert pentru copii, dedicat promovării LGBT. Evenimentul a fost găzduit de un travestit.